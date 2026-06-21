Petro no reconoce victoria De la Espriella como nuevo presidente: dice que habrá que esperar el escrutinio de votos

El preconteo de la Registraduría dio cuenta de que el candidato Abelardo de la Espriella se convirtió en el nuevo presidente de Colombia; sin embargo, el presidente Petro aseguró que habrá que esperar el escrutinio de las votaciones.
Dijo el mandatario que hay denuncias sobre irregularidades en algunas mesas.
Agregó el presidente Petro que esas mesas deben ser impugnadas de inmediato, toda vez que es estricto que los formularios E14 estén firmados.
Lo que había dicho Petro del preconteo de la Registraduría
Más temprano, el presidente Petro había informado que solamente iba a aceptar los resultados cuando los jueces llevaran a cabo el escrutinio de las votaciones, que se realizaron a lo largo del domingo 21 de junio.
Datos del preconteo de la Registraduría dan cuenta de que, con el 99,58 % de las mesas escrutadas, Abelardo de la Espriella alcanza los 12.914.381 votos, mientras que Cepeda llega a 12.663.687, lo que representa una diferencia de 250.694 votos.
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Autoridades nacionales, como el mismo Consejo Nacional Electoral, habían pedido confiar en el trabajo de preconteo de la Registraduría, al tiempo que las elecciones estaban garantizadas por cuenta de la veeduría local e internacional.
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