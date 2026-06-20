Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, han manifestado la necesidad de que el país vuelva a tener una serie de reformas sobre los mecanismos de contratación laboral.
De acuerdo con su plan de Gobierno, lo que se busca es mejorar las oportunidades de formalización para cientos de miles de trabajadores que no están formalizados.
Adicionalmente, indica Abelardo de la Espriella, el país debería enfrentarse a la necesidad de priorizar opciones para los empresarios, al tiempo que se suman cotizantes al sistema de seguridad social.
En ese sentido, José Manuel Restrepo asegura que habría que entrar a revisar la flexibilización de los mecanismos de vinculación, así como el pago de parafiscales.
Lo que cambiaría Abelardo de la Espriella a los contratos de trabajo
Mencionan en ese sentido que la propuesta central apunta a implementar y legalizar de manera abierta el trabajo por horas, permitiendo que las empresas vinculen personal únicamente por el tiempo específico que se requiera.
Esto quiere decir que no necesariamente las contrataciones se darían bajo la obligatoriedad de jornadas tradicionales completas.
Esto, vale recordar, fue rechazado por el Gobierno saliente advirtiendo que el no reconocimiento de todos los derechos de los trabajadores genera la precarización de las condiciones laborales.
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Abelardo de la Espriella ha dejado en claro que, en ese mismo sentido, cualquier reducción de impuestos a las empresas y pequeños empresarios no llevará exclusivamente al uso del contrato y el pago por horas, sino que abre la posibilidad de que se formalicen más empleos.