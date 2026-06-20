Elecciones Presidenciales Noticias económicas importantes

El radical cambio que hará Abelardo de la Espriella a los contratos de trabajo en su Gobierno: ¿se pagará por horas?

El plan de gobierno de Abelardo de la Espriella tiene puntos clave sobre lo que podría llegar a pasar con los contratos de trabajo.

Por: -
abelardo de la esrpiella es el nuevo presidente de colombia
Imágenes: Campaña Abelardo de la Espriella y Banco de la República

Compártelo en:
Añade a Valora Analitik como tu fuente

Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, han manifestado la necesidad de que el país vuelva a tener una serie de reformas sobre los mecanismos de contratación laboral.

De acuerdo con su plan de Gobierno, lo que se busca es mejorar las oportunidades de formalización para cientos de miles de trabajadores que no están formalizados.

Trabajadores extra en Colombia con importante pago en auxilio de transporte con abelardo de la espriella
Imagen: Cortesía prensa MinTrabajo

Adicionalmente, indica Abelardo de la Espriella, el país debería enfrentarse a la necesidad de priorizar opciones para los empresarios, al tiempo que se suman cotizantes al sistema de seguridad social.

En ese sentido, José Manuel Restrepo asegura que habría que entrar a revisar la flexibilización de los mecanismos de vinculación, así como el pago de parafiscales.

Lo que cambiaría Abelardo de la Espriella a los contratos de trabajo

Mencionan en ese sentido que la propuesta central apunta a implementar y legalizar de manera abierta el trabajo por horas, permitiendo que las empresas vinculen personal únicamente por el tiempo específico que se requiera.

Esto quiere decir que no necesariamente las contrataciones se darían bajo la obligatoriedad de jornadas tradicionales completas.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo
Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. Foto: Campaña Abelardo de la Espriella

Esto, vale recordar, fue rechazado por el Gobierno saliente advirtiendo que el no reconocimiento de todos los derechos de los trabajadores genera la precarización de las condiciones laborales.

Recomendado: De la Espriella renegociará deuda de Colombia: se sentará con FMI y banca internacional

Abelardo de la Espriella ha dejado en claro que, en ese mismo sentido, cualquier reducción de impuestos a las empresas y pequeños empresarios no llevará exclusivamente al uso del contrato y el pago por horas, sino que abre la posibilidad de que se formalicen más empleos.

Ver más ▾
Tags: Elecciones presidenciales 2026
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar