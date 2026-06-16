Abelardo De la Espriella propone inyectar $10 billones para estabilizar el sistema de salud en 90 días

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, pondrá en marcha un plan de choque para estabilizar el sistema de salud durante los primeros 90 días de gobierno.
En entrevista con RCN Televisión, De la Espriella comparó la situación actual de la salud con la atención de un paciente en estado crítico.
“Cuando una persona llega con un trauma múltiple a urgencias, lo primero que hacen es estabilizarla y luego intervenirla. El problema del sistema es muy complejo porque tiene una deuda superior a los $40 billones, pero mientras resolvemos ese tema de fondo hay que estabilizarlo para que nadie se quede sin medicamentos ni tratamientos”, afirmó.
Según explicó, su propuesta contempla una inyección inicial de $10 billones para garantizar la continuidad de la atención médica, el suministro de medicamentos y el pago de las obligaciones pendientes con hospitales, clínicas y trabajadores del sector.
“Con $10 billones ponemos a funcionar el sistema para que no haya personas sin atención, para que se les pague a los profesionales de la salud y para que los pacientes reciban sus medicamentos. Después de estabilizar el sistema, abordaremos el problema estructural y la financiación de la deuda”, señaló.
El candidato indicó que su eventual gobierno buscaría construir una salida concertada con prestadores de servicios, usuarios, aseguradores, personal médico y entidades del Estado involucradas en el sistema de salud.
Además, sostuvo que una de las prioridades será fortalecer la vigilancia sobre las EPS y mejorar los mecanismos de supervisión del sector. En ese sentido, cuestionó la gestión actual de la Superintendencia Nacional de Salud y afirmó que designaría una persona con experiencia técnica para ejercer control sobre los actores del sistema.
Promesa de mejorar condiciones laborales
Durante la entrevista, De la Espriella también respondió a las inquietudes de trabajadores de la salud sobre las condiciones de contratación y remuneración del sector.
El candidato reconoció que médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería y demás profesionales enfrentan problemas de pago y precarización laboral, y aseguró que parte de los recursos contemplados en el plan de choque estarían destinados a dignificar las condiciones del talento humano en salud.
“Hay auxiliares de enfermería a quienes les adeudan ocho o nueve meses de salario. Para nosotros el equipo de salud es prioritario dentro de esta estrategia de reanimación del sistema”, afirmó.
De acuerdo con De la Espriella, la revisión de los contratos de prestación de servicios y de los esquemas de remuneración del personal sanitario hará parte de las medidas que impulsaría en caso de resultar elegido presidente.