Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia (de acuerdo con el preconteo de la Registraduría, a espera del escrutinio) con el 99,24 % de las mesas informadas y un total de 12.878.969 votos en favor del candidato de derecha, lo que es el 49,68 % del total, mientras Cepeda alcanza los 12.617.038, lo que deja una diferencia de 261.932 votos.
De la Espriella llegó a esta campaña presidencial como una figura política que no contó con el apoyo de partidos tradicionales, aunque a lo largo de los últimos meses sí recibió el respaldo del Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido de La U, el Partido Conservador y una parte de los liberales.
Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia luego de confirmarse que la tendencia de votaciones no le daría a Iván Cepeda para alcanzar al abogado.
¿Quién es Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia?
Nació en Bogotá en julio de 1978. Cuando asuma el 7 de agosto tendrá 48 años y será uno de los presidentes más jóvenes del país elegidos por voto popular, superado solamente por Iván Duque, quien asumió con 41 años.
Formación académica de Abelardo de la Espriella
- Derecho: Graduado de la Universidad del Rosario, habiendo cursado estudios iniciales en la Universidad Sergio Arboleda
- Especializaciones: Cuenta con estudios en ciencias penales por la Universidad Externado de Colombia y en derecho administrativo por la Universidad del Rosario
- Maestría: máster en Derecho de la Universidad Antonio de Nebrija en España
Trayectoria profesional y empresarial
- A los 24 años fundó su firma de abogados, De la Espriella Lawyers Enterprise, consolidándose como un abogado penalista de alta visibilidad mediática
- Ha asumido la defensa de figuras públicas, políticos implicados en casos de parapolítica, así como de víctimas en casos de alto impacto social, como los de Natalia Ponce de León y Rosa Elvira Cely
Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia: esto buscará hacer en su mandato
Bajo la promesa de acabar con la política económica del gobierno Petro, Abelardo de la Espriella buscará, entre sus medidas más inmediatas, reactivar la exploración y producción de petróleo, incluso con la aprobación del uso del fracking.
Asimismo, buscará fortalecer a las empresas mediante la reducción de impuestos, mientras se buscarán las herramientas necesarias para aumentar el recaudo y sanear las finanzas.
En el plano de seguridad, De la Espriella ha prometido aumentar la actividad militar en zonas de concentración de guerrillas, bandas criminales y paramilitares, llevando a cabo nuevos bombardeos.
En materia de salud, como Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia, se ejecutará un plan de inyección de $10 billones para sanear, entre otras, las crisis financieras de las EPS en Colombia.
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Abelardo de la Espriella deberá tomar posesión ante el Congreso de la República el próximo 7 de agosto.