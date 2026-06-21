Ahora | Iván Cepeda dijo que reconoce resultados del preconteo, pero impugnará 33.000 mesas

Iván Cepeda se refirió a los resultados de la segunda vuelta presidencial en las que por preconteo perdió la Presidencia ante Abelardo de la Espriella. Cepeda alcanzó los 12.681.268, con el 48,71 %.
“Hemos llegado con una estrecha diferencia de votos histórica. Lo hemos afirmado: el Pacto Histórico y la alianza por la vida somos demócratas”, dijo.
“Lejos de nosotros el autoritarismo y arbitrariedad. El preconteo que se ha realizado lo reconocemos como un dato que no es oficial ni vinculante. Reconocemos su primer resultado, pero debemos informar que nuestros testigos y abogados están impugnado 33.000 mesas en el país”.
Dijo Iván Cepeda que una por una por una de esas mesas se va a revisar. “Llamo a nuestro grupo de vigilancia electoral a que esté atento del escrutinio de cada una de esas mesas, sus actas y resultados”.
Iván Cepeda le envió un mensaje a Abelardo de la Espriella
Agregó el candidato del gobierno Petro que, en el marco de las votaciones y la campaña se pusieron de frente problemas complejos que deben resolverse en el país, al tiempo que hizo un llamado a que la ciudadanía mantenga la calma por los resultados.
Instó, finalmente, a que los ju8eces y notarios del país lleven a cabo un proceso riguroso sobre el escrutinio del preconteo de los sufragios de más de 26 millones de ciudadanos que salieron a votar este 21 de junio.
«Mensajes tranquilos pero firmes a quienes están en la otra orilla. No vamos a permitir que retrocedan las conquistas sociales que hemos conseguido estos años en Colombia», aseveró Iván Cepeda.