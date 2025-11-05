Crucero de Disney podría tener parada en Cartagena en 2026; abrieron tienda especializada

La agencia colombiana Deluxe Travel, a través de su línea Magic, en alianza con Disney Cruise Line, abrió la primera tienda especializada en cruceros de Disney en Colombia.
La compañía abrió dos centros especializados en el centro comercial El Retiro de Bogotá (local 215, piso 3) y en el centro comercial Oviedo de Medellín (local 3132, piso 3), donde los viajeros podrán recibir asesoría personalizada sobre cabinas, rutas y experiencias de la línea de cruceros.
Según le explicó Regina Osuna, sales manager para Colombia y México de Disney Cruises a Valora Analitik, la apertura de la nueva tienda enfocada en cruceros de Disney tiene que ver con el buen crecimiento que ha tenido la comercialización de estos y porque quieren seguir creciendo.
“Creemos que el próximo año va a ser un año muy fuerte para el mercado colombiano en el tema de cruceros y eso es algo que queremos aprovechar para que todos los colombianos conozcan la naviera de Disney Cruise Line”, indicó Osuna.
Cabe mencionar que, hasta ahora, todos los itinerarios de Disney Cruise Line solo podían adquirirse en línea desde Colombia, pero con esta nueva alianza los viajeros podrán vivir la experiencia en vivo y en directo, acompañados por asesores expertos certificados tanto en cruceros como en la marca.
Las opciones de cruceros
Osuna explicó que actualmente cuentan con siete barcos todo incluido: Disney Adventure, Wonder, Dream, Fantasy, Magic, Treasure, Wish y el próximo año, navegará el Disney Destiny.
Entre los destinos están: Alaska, Bahamas, Bermudas, Canadá, el Caribe, Europa, Hawái, México, Nueva Zelanda y Australia, costa del Pacífico, canal de Panamá, Singapur, Pacífico Sur y transatlántico.
Osuna, además, reveló que están planeando que, para el próximo año, uno de sus cruceros tenga parada en Cartagena.
“Tenemos opciones para toda la familia y todas las edades. Al ver Disney, uno piensa que es solo para niños, pero a este tipo de cruceros también se puede ir en pareja, con amigos. Disney es un destino que no es solo para niños”, aseguró Osuna.
Los precios por persona van desde los US$950 y el valor va subiendo, dependiendo de la cantidad de días y los destinos.
Recomendado: Las alertas de viaje que han generado a Colombia en 2025: ¿cómo afectan?
Es importante tener en cuenta que todos los cruceros de Disney incluyen: desayunos, almuerzos, cenas, snacks y gaseosas; alojamiento tematizado, entretenimiento, shows en vivo, clubes infantiles y juveniles, clubes nocturnos y acceso a todos los espacios del barco.
Además, dependiendo del recorrido del barco, los viajeros a bordo tienen acceso a las islas privadas de Disney, las cuales son: Disney Castaway Cay, en Las Bahamas y a Disney Lookout Cay At Lighthouse Point, en Eleuthera, Bahamas.}
Para más detalles ingrese a https://disneycruise.disney.go.com/es-co/ships/treasure/