Cundinamarca tendrá cambio en abastecimiento de agua: Megaproyecto de energía solar beneficiará ciudadanos

Una nueva iniciativa de transición energética fue anunciada en Cundinamarca por el gobernador Jorge Rey, quien informó sobre la implementación de un sistema de energía solar para alimentar las plantas de bombeo de algunos acueductos del departamento.
El proyecto busca reducir la dependencia de combustibles para el funcionamiento de estos sistemas y disminuir los costos asociados al consumo de energía. La iniciativa fue puesta en marcha en el municipio de Jerusalén, con el apoyo de Empresas Públicas de Cundinamarca.
Sistema fotovoltaico cubrirá parte de la demanda del acueducto
De acuerdo con lo explicado por el gobernador Jorge Rey a través de su cuenta de X, la administración departamental destinó $950 millones para instalar un sistema fotovoltaico destinado a la operación del acueducto.
Recibe nuestro boletín en tu correo
El mandatario señaló que, en algunos acueductos veredales, las bocatomas se encuentran ubicadas por debajo del nivel de las viviendas que reciben el servicio. Debido a esta condición, el agua debe ser bombeada de manera permanente para garantizar su llegada a las comunidades.
Recomendado: Exclusivo | Patria Investments vendió participación en el parque solar más grande de Colombia: ¿Quién fue el comprador?
Con la instalación del sistema solar, se estima que cerca del 60 % de la demanda energética del acueducto pueda ser cubierta mediante generación fotovoltaica. Esto permitiría reducir los costos de funcionamiento asociados al bombeo del agua.
Además, el proyecto contempla la posibilidad de comercializar los excedentes de energía que se produzcan una vez se realice la conexión correspondiente. De esta manera, la generación que supere el consumo del sistema podría convertirse en una fuente adicional de ingresos para el acueducto.
A la inversión de $950 millones se suman otros $637 millones, recursos destinados con el apoyo de la Secretaría de Energías y Minería Sostenible.
Instalarán 70 paneles solares en Jerusalén
Como parte de la intervención, serán instalados 70 paneles solares con los que se busca ampliar la capacidad de generación eléctrica del sistema y aprovechar las condiciones de radiación solar que presenta el municipio de Jerusalén.
El gobernador Jorge Rey explicó que esta infraestructura permitirá avanzar en la sustitución de combustibles utilizados para alimentar los sistemas de bombeo y aprovechar una fuente de generación renovable para atender parte de las necesidades energéticas del acueducto.
La iniciativa hace parte de las acciones que se vienen desarrollando en Cundinamarca alrededor de la transición energética y plantea una alternativa para reducir los costos de operación de los sistemas de abastecimiento de agua que requieren bombeo permanente.
En este caso, la implementación de energía solar se vincula directamente con la prestación del servicio de acueducto, debido a que la ubicación de las fuentes de captación puede hacer necesario el uso continuo de equipos para transportar el agua hasta las viviendas y comunidades beneficiarias.