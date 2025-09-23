Noticias empresariales

Cusezar inaugura espacios en el marco de su transformación cultural

Los espacios de Cusezar fueron diseñados para promover flexibilidad, conexión y experiencias compartidas.

Por: -
Cusezar
Cusezar inaugura espacios en el marco de su transformación cultural. Foto: Cusezar

Compártelo en:

Cusezar presentó sus nuevas oficinas, que hacen parte del proceso de transformación cultural que lidera en los últimos años.

Para Susana Peláez, gerente general de Cusezar, la apertura representa “un hito en el camino de transformación cultural que hemos recorrido juntos. Estas instalaciones no son solo un lugar físico de trabajo, son la manifestación de la nueva forma en que queremos relacionarnos, crear y crecer como organización”.

Según explicaron, las oficinas fueron diseñadas para promover flexibilidad, conexión y experiencias compartidas.

Entre los espacios más representativos se destacan:

  • Café Titán: un punto de encuentro que fomenta la conversación y la construcción de relaciones.
  • Sala de experiencia: diseñada para clientes.
  • Sala de bienestar e innovación: integra zonas de descanso, espacios para actividades lúdicas y capacitaciones, además de una pantalla interactiva.
  • Lugar seguro: diseñado para acompañar a los colaboradores en la regulación emocional.
Sala de experiencia. Foto: cortesía Cusezar
Sala de experiencia. Foto: cortesía Cusezar

Además, las instalaciones cuentan con más de 131 puestos flexibles, estaciones ergonómicas para trabajar de pie, áreas de recarga y lockers personales.

Así las cosas, la inauguración contó con dinámicas sensoriales que resaltaron la innovación, talento, integridad y cercanía con el cliente.

“Lo que buscamos con estas oficinas es que cada persona se sienta cuidada, escuchada y parte de una comunidad que trabaja en red. Aquí no se trata de jerarquías, sino de colaboración, confianza y bienestar compartido”, afirmó María Inés Rueda, gerente de Talento Humano de Cusezar.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: empresas, Noticias Valora Analitik
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar