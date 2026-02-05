Daniel Quintero entra a la consulta de la izquierda tras polémica movida en el CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la participación de Daniel Quintero en la consulta presidencial del Frente por la Vida, con una votación de 7 a 1 en sala plena.
El único voto en contra fue el de la magistrada Maritza Martínez, mientras que los demás integrantes del tribunal respaldaron su inclusión en el mecanismo previsto para el próximo 8 de marzo.
La decisión se conoce apenas un día después de que la misma sala plena —con la participación de dos conjueces— negara la inclusión del senador Iván Cepeda dentro de esa misma consulta.
Tras ese fallo, Cepeda oficializó su retiro del proceso y este jueves la Registraduría envió un oficio certificando su salida formal del mecanismo.
Quintero entra y reorganiza el tablero de la izquierda
La entrada de Quintero, quien aspira con el aval de AICO, reconfigura el panorama interno del Frente por la Vida. Luego de la exclusión de Cepeda, se anticipaba que otros integrantes como Juan Fernando Cristo y Camilo Romero podrían retirarse, mientras que Roy Barreras ha reiterado que seguirá en firme para medirse en las urnas el próximo 8 de marzo.
Con Quintero ahora habilitado, la consulta podría recuperar algo de impulso, en momentos en que Barreras insiste en fortalecer ese mecanismo como vía de depuración de candidaturas dentro del progresismo.
Lo cierto es que Cepeda competirá directamente en la primera vuelta presidencial, pero queda por verse si el Frente por la Vida logra consolidarse nuevamente con el exalcalde de Medellín a bordo.
El caso llegó al CNE tras el rechazo inicial de la Registraduría
El expediente de Quintero fue trasladado al Consejo Nacional Electoral luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil negara inicialmente su inscripción como precandidato presidencial para la consulta del 8 de marzo de 2026.
Según el acto administrativo, la inscripción presentada por AICO y el Partido del Trabajo de Colombia era improcedente por razones legales asociadas a su participación previa en una consulta popular.
La Registraduría sostuvo que Quintero ya había participado en la consulta presidencial del 26 de octubre de 2025, en la que resultó derrotado. En ese sentido, su nueva postulación, ahora respaldada por organizaciones políticas distintas, contradecía las restricciones establecidas en la ley estatutaria.
Para la autoridad electoral, aceptar esa inscripción “conduciría al absurdo”, pues implicaría permitir que un ciudadano que ya compitió y perdió en una consulta vuelva a presentarse en otro proceso similar bajo el aval de partidos diferentes.
Pese a negar su inscripción, la Registraduría remitió al CNE el acuerdo de voluntades mediante el cual fueron inscritos los demás precandidatos del Frente por la Vida: Roy Barreras, Camilo Romero e Iván Cepeda, antes de que este último oficializara su retiro.