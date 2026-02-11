David Murcia acusa a su exabogado Abelardo de la Espriella de quedarse con $5.000 millones

David Murcia Guzmán, conocido por haber sido el cerebro del escándalo financiero de DMG, presentó una queja disciplinaria contra Abelardo de la Espriella, quien fue su abogado defensor y hoy es aspirante a la Presidencia de la República.
La denuncia fue revelada por el periodista Daniel Coronell y fue interpuesta por la abogada Sondra Macollins, actual representante de Murcia Guzmán, ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial en Bogotá.
Según Macollins, la queja acusa a De la Espriella de una “violación grave” a los deberes profesionales de lealtad, diligencia, ética y confianza en el marco de la relación abogado-cliente.
Entre los señalamientos, la denuncia sostiene que De la Espriella se habría quedado con $5.000 millones que Murcia le entregó en efectivo como honorarios y que no fueron devueltos pese a que el jurista abandonó su defensa.
Además, la queja indica que el abogado habría incurrido en faltas éticas al realizar declaraciones públicas contra su antiguo cliente, presuntamente violando la confidencialidad profesional.
La denuncia también lo señala de negligencia durante el proceso judicial, al no dejar constancias sobre supuestas irregularidades en la captura de Murcia Guzmán. En particular, se afirma que no denunció que la aprehensión se habría producido en Panamá y no en Cartagena, como indicaron las autoridades, y que incluso se habría alterado la fecha real de detención.
Otro punto incluido en la queja es un posible conflicto de interés, ya que, según Murcia, De la Espriella se encontraba acercándose políticamente al entonces presidente Álvaro Uribe, quien posteriormente nombró a su padre como notario público.
El caso ya fue asignado por reparto al magistrado Martín Leonardo Suárez Varón, quien deberá evaluar el alcance disciplinario de la denuncia.
El tono político también está presente porque Macollins también ha manifestado su intención de aspirar a la Presidencia, pero aseguró que su candidatura no tiene relación con este proceso y afirmó que Murcia solo ahora se siente protegido para hablar públicamente sobre lo ocurrido con su exabogado.