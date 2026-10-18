De la Espriella anuncia medidas para reforzar la soberanía de Colombia en San Andrés

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el 30 de noviembre expedirá un decreto para delimitar el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mediante coordenadas oficiales.
“Este gobierno que presido firmará y expedirá el decreto de líneas de base del archipiélago y lo publicará en las cartas náuticas oficiales de Colombia”, afirmó De la Espriella.
El presidente sostuvo que el territorio arrecifal forma parte integral de Colombia y aseguró que la delimitación se realizará de acuerdo con la ley y los criterios del derecho internacional.
“Se trata de un acto de soberanía, porque vamos a medir, a cartografiar y a publicar lo que es nuestro, con la precisión que exige el derecho internacional”, agregó.
De la Espriella también anunció que su gobierno buscará convertir a San Andrés en un centro marítimo y logístico del Caribe insular.
La estrategia contempla atraer actividad naviera, mejorar la conexión regional, impulsar la inversión y generar empleo. Para ello, el mandatario ordenó acelerar la reglamentación del Registro Único Colombiano de naves y artefactos navales, además de crear un procedimiento especial para registrar embarcaciones de recreo con San Andrés como puerto de registro.
Según explicó, el trámite será electrónico y buscará reducir los tiempos y la burocracia, sin dejar de lado los controles de seguridad. Los procedimientos podrán iniciarse desde cualquier capitanía de puerto del país, siempre que se cumplan los requisitos legales.
El Gobierno también proyecta fortalecer la infraestructura portuaria, establecer nuevas conexiones marítimas con el Caribe, mejorar las condiciones de la pesca artesanal y robustecer la marina mercante colombiana.
En ese contexto, la Dirección General Marítima (Dimar) tendrá mayor capacidad de supervisión, mientras que la administración buscará aumentar el número de embarcaciones que operan bajo bandera colombiana.
El mandatario aseguró que la comunidad raizal participará directamente en la transformación del archipiélago y que las medidas se implementarán con protección ambiental y respeto por la Reserva de Biosfera Seaflower.
Asimismo, anunció que los bancos históricos de pesca utilizados por generaciones de raizales tendrán prioridad para la pesca artesanal de esta comunidad. También advirtió que no permitirá el ingreso de productos provenientes de la pesca ilegal por los puertos del archipiélago.
Finalmente, De la Espriella planteó fortalecer la cooperación con los países vecinos del Caribe occidental en materia de seguridad marítima, búsqueda y salvamento, protección de arrecifes y lucha contra el crimen.