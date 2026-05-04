De la Espriella denuncia “guerra sucia” tras investigación del CNE que pone en riesgo su candidatura

Abelardo de la Espriella se pronunció frente a la investigación preliminar que abrió el Consejo Nacional Electoral (CNE) a su campaña, el abogado negó cualquier irregularidad en la recolección de firmas, al tiempo que denunció una supuesta persecución política.
La reacción se da luego de que el CNE avocara conocimiento de una solicitud de revocatoria de su inscripción y ordenara la práctica de pruebas para esclarecer presuntas inconsistencias en los apoyos ciudadanos que avalaron su candidatura.
Desde su campaña insistieron en que no existe evidencia que sustente las acusaciones y calificaron el proceso como parte de una “guerra sucia” para sacarlo de la contienda.
“Calma, que no panda el cúnico: estoy firme. Cumplimos todos los requisitos, no hay fraude y no van a sacarnos con maniobras sin sustento”, expresó el candidato en redes sociales.
De la Espriella aseguró que las firmas “fueron verificadas y validadas por la Registraduría” y que su inscripción fue aceptada conforme a la ley. Incluso, afirmó que el proceso ya había sido revisado “hasta la saciedad”.
Investigación en curso y riesgo electoral
El proceso se originó por una solicitud ciudadana que pide anular la candidatura, alegando que se habrían presentado firmas falsas y documentos irregulares, lo que podría configurar delitos como falsedad en documento público o fraude procesal.
Sin embargo, el CNE dejó claro que aún no hay una decisión de fondo y que la etapa actual busca recaudar pruebas, ante la falta de elementos suficientes para fallar.
En ese sentido, el organismo ordenó a la Registraduría certificar el número de firmas entregadas, cuántas fueron válidas y las razones de las anulaciones, además de requerir al candidato y a su comité promotor para que presenten sus descargos en un plazo de cinco días hábiles.
El abogado fue uno de los aspirantes que más firmas presentó —cerca de 4,8 millones—, pero también uno de los que registró mayor número de anulaciones, con una reducción cercana a tres millones de apoyos frente al total inicial.
Ese diferencial es precisamente el núcleo de la controversia que ahora analiza la autoridad electoral.
En su pronunciamiento, De la Espriella elevó el tono y aseguró que existe una estrategia para sacarlo de la carrera presidencial, en la que —según afirma— figura en segundo lugar en varias encuestas.