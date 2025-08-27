Impuestos en Colombia

Haciendo esto podría salirle más barata la declaración de renta en Colombia

La declaración de renta en Colombia, según la DIAN, tiene en cuenta una serie de beneficios.

Hacer la declaración de renta en Colombia
Imagen: Generada con IA de Gemini

Skandia dio conocer una serie de herramientas e información a tener en cuenta al momento de hacer la declaración de renta en Colombia, así como cuáles son los procesos para tener un impuesto, en caso de tener que pagar, más barato.

Dicen desde la entidad que lo primero es revisar la situación financiera: lo que gana, lo que puede descontar y los beneficios que aplica.

Así mismo, para la declaración de renta en Colombia se deben usar los incentivos que permite la ley a través de los productos adecuados que permite la DIAN.

Declaración de renta en Colombia durante septiembre del 2025
Declaración de renta en Colombia durante septiembre del 2025. Imagen: DIAN

En línea con esto, los expertos de Skandia plantean alternativas para planear su impuesto, empezando por los ahorros personales con beneficio tributario (AFC y fondos voluntarios).

“Si ahorra para vivienda o pensión, esos aportes reducen la base con la que le calculan el impuesto. Y si cumple los plazos y usos definidos (como 10 años o destinarlos a vivienda o pensión), los retiros pueden quedar libres de impuestos dentro de los topes establecidos”, dicen desde Skandia.

Declaración de renta en Colombia
Imagen: Generada con IA de Gemini

Más detalles clave sobre la declaración de renta en Colombia

Para el caso de la declaración de renta en Colombia, existen planes institucionales de su empresa le permiten ahorrar desde la nómina u organizar compensaciones.

“Además, facilitan definir cómo y cuándo se reportan los aportes y rendimientos en la declaración de renta, ya sea como ingresos, deducciones o rentas exentas, según los topes vigentes”, agrega el documento.

Explican desde Skandia que “si usted ganó, le consignaron a cuentas, o hizo compras por más de $65,9 millones en 2024 o su patrimonio es igual o mayor a $211 millones en 2024, debe hacer la declaración de renta en Colombia. Además, los beneficios tienen un tope del 40 % de lo que se ganó, menos sus aportes a seguridad social sin pasarse de $63.067.100”.

declaración de renta
Trabajadores independientes podrán recibir importante descuento en la declaración de renta: esto dice la DIAN. Foto: Contraloría.

Hay que recordar que la Ley 2277 puso un tope de $63.067.100 a los alivios. “Hoy hay más control y han aparecido servicios no autorizados que pueden meterlo en problemas”, afirma Andrés Gallo, gerente de soluciones corporativas en Skandia Colombia. 

Finalmente, para la declaración de renta en Colombia los aportes voluntarios pueden ser renta exenta según la ley; “los planes institucionales permiten invertir con metas de mediano y largo plazo generando beneficios tributarios; invierto mientras aprovecho oportunidades de mercado”, añade Gallo.

