Declaración de renta en Colombia: Si su cédula termina en estos números debe presentarla en septiembre

Para evitar sanciones a manos de la DIAN, la declaración de renta en Colombia para el mes de septiembre cambia las fechas de vencimientos con base en los últimos dos dígitos de la cédula.
De acuerdo con la entidad, es fundamental que los contribuyentes presenten estas obligaciones en los tiempos indicados por la norma a riesgo de que tengan que asumir fuertes sanciones económicas.
Indica la DIAN que la presentación de la declaración de renta en Colombia no la deben hacer todos los ciudadanos, y solamente aplica a quienes cumplan con una serie de requisitos.
¿Quiénes deben hacer la declaración de renta en Colombia este 2025?
- Personas con patrimonio bruto al término de 2024 igual o superior a $224.095.500
- Personas con valores totales de las compras o consumos que sean superiores a $69.718.600
- Colombianos que a término del 2024 haya tenido ingresos totales iguales o superiores a $69.718.600
- Personas con registros de consumos mediante tarjeta de crédito iguales o superiores a $69.718.600
- Personas con un acumulado en consignaciones bancarias, depósitos o inversiones iguales o superiores a $69.718.600
¿Qué personas deben presentar la declaración de renta en Colombia en septiembre?
Los vencimientos aplican desde el próximo 1 de septiembre, empezando por las cédulas que terminan en 27 y 28, y terminando el 26 de septiembre para las cédulas que acaban en 65 y 66.
Hay que tener en cuenta que la multa mínima por no presentar la declaración de renta en Colombia para 2025 es de 10 UVT (Unidades de Valor Tributario), lo que serían unos $497.990.