Desde noviembre será obligatorio reportar la trazabilidad de minerales en Colombia: así funcionará el sistema

Desde el 19 de noviembre, comercializadores, titulares mineros y plantas de beneficio tendrán que registrar y reportar a la Agencia Nacional de Minería (ANM) cada compra, transformación y venta de minerales, con soportes que prueben su origen lícito.
El Sistema de Trazabilidad de Minerales (STM) pasa a ser obligatorio cuando el sector más vende al exterior: entre enero y agosto de 2026, las exportaciones de los once principales productos y subproductos mineros sumaron US$9.765 millones FOB, el 26,5 % de las exportaciones del país y 47,1 % más que un año atrás, según cifras preliminares de la ANM y la UPME.
El oro representó el 54,1 % de ese valor y el carbón térmico, el 27,5 %. En una actividad de ese tamaño, registrar cada transacción y demostrar la procedencia de cada mineral deja de ser un trámite y se vuelve condición para seguir vendiendo.
En ese escenario, empresas de distintos eslabones de la cadena minera ya trabajan con MinTrace, plataforma de trazabilidad de minerales, desarrollada por la compañía colombiana Cuantico, habilitada por la ANM como Operador Tecnológico de Trazabilidad de Minerales.
“MinTrace está diseñada para transformar digitalmente las cadenas de minerales en Colombia con los más altos estándares de calidad y enfocados en la transformación digital del sector, venimos apoyando a decenas de empresarios del sector para modernizar sus sistemas y entrar a la era de la trazabilidad de minerales en el país”, afirmó Daniel Medina, CEO de Cuantico.
Operaciones que permite la plataforma y preparación de las empresas
En la compra de oro de producción nacional, MinTrace permite registrar las transacciones, gestionar proveedores y documentos de origen, realizar la validación biométrica de identidad de los mineros de subsistencia y administrar los reportes correspondientes a la ANM.
En la cadena del carbón metalúrgico y el coque, hace seguimiento desde la compra o producción hasta la comercialización, y en operaciones industriales integra los registros de producción y consumo de minerales con la plataforma.
Por otra parte, según Cuantico, las empresas pueden iniciar sus procesos de trazabilidad ingresando a la página mintrace.com y registrándose, allí recibirán acompañamiento técnico especializado sobre la regulación y alternativas para que se pueda hacer la trazabilidad del oro.
MinTrace funciona en la nube y permite la integración de pequeñas, medianas y grandes empresas. Las compañías más grandes del sector cuentan con apoyo especializado para conectar sus sistemas ERP; tales como SAP, Siesa y Oracle, entre otros. Mientras que las pequeñas y medianas pueden conectar sus sistemas contables como Siigo y Loggro de manera rápida.
“El 19 de noviembre inicia una nueva etapa para Colombia. La transformación de la trazabilidad de minerales es una realidad. Por más de 10 años, la ANM ha liderado la visión de trazabilidad nacional de los minerales la cual dará su inicio este año”, indicó Medina.