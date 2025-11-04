Estos son los destinos más baratos para viajar en diciembre según Kayak

Aunque todavía falta un mes para diciembre, los colombianos ya están empezando a buscar destinos para viajar durante las festividades. De acuerdo con datos de Kayak, el metabuscador de viajes, las búsquedas de vuelos para la temporada navideña ya muestran un incremento del 13 % respecto al año anterior.
Este análisis se desprende del nuevo informe Travel Check-in: FIestas de Fin de Año 2025 de la plataforma, que revela la tendencia de viajes de los colombianos para la temporada: cuáles son los destinos más buscados, hacia dónde hay mejores precios de vuelos, qué rutas presentan disminuciones de precio medio frente al año anterior y qué días conviene viajar o reservar para pagar menos.
Los incrementos en búsquedas en vuelos a Asia aumentaron 42 %), en nacionales (14 %), y en internacionales (12 %) y en clase ejecutiva (52 %).
Destinos que lideran las búsquedas
Siete de los diez destinos más buscados por los colombianos se encuentran en Latinoamérica, destacando Santa Marta y Cartagena como favoritos. La ciudad que ofrece vuelos con mejor precio para esta temporada de fin de año, en comparación con la del año anterior es Montería, desde $510.579 ida y regreso; precio promedio 3 % por debajo.
Los destinos más buscados para las vacaciones de fin de año y sus precios promedio son:
- Santa Marta: $485.685
- Cartagena: $459.916
- Madrid: $3.517.494
- San Andrés: $723.146
- Miami: $1.691.840
- Punta Cana: $1.641.656
- Río de Janeiro: $2.433.592
- Nueva York: $2.046.704
- Montería: $510.579
- Ciudad de Panamá: $1.107.942
Por otro lado, los destinos internacionales con mejores precios para viajar son:
Cancún, México: precios promedio de vuelos 12 % más bajos que el año pasado para disfrutar de playas y fiestas frente al mar.
Fort Lauderdale, Estados Unidos: precios promedio de vuelos 10 % más bajos para celebrar con clima cálido.
Nueva York, Estados Unidos: precios promedio de vuelos 8 % más bajos para experiencias urbanas icónicas como patinar en el Rockefeller Center o ver la bola de Times Square.
Ciudad de México, México: vuelos con precios promedio 6 % más bajos, ideales para combinaciones culturales y gastronómicas.
El top 10 de destinos con mejores precios
El estudio también reveló cuáles son los destinos con mejores precios para viajar durante las vacaciones de fin de año y navidad.
1. Medellín: $293.495
2. Cali: $366.043
3. Pereira: $367.249
4. Armenia: $371.614
5. Bogotá: $386.452
6. Cartagena: $459.916
7. Barranquilla: $466.442
8. Santa Marta: $485.685
9. Montería: $510.579
10. Riohacha: $560.214
“Aunque los viajes internacionales tienen valores superiores a los nacionales, esta temporada abre ventanas de oportunidad: rutas como Cancún y Fort Lauderdale muestran precios promedios de vuelos con reducciones del 12 % y 15 % respectivamente frente a 2024”, indicó Alejandro Lombana, director comercial para Latinoamérica de Kayak.