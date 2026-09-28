 Deudores en Bogotá tendrán importante reducción de pago si cumplen estas condiciones

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Deudores en Bogotá tendrán importante reducción de pago si cumplen estas condiciones

Los deudores en Bogotá tienen una oportunidad de pago con reducciones en los intereses.

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Imagen: Generada con IA de Gemini

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En el marco de la reforma tributaria aprobada por el Concejo de Bogotá, se avaló una serie de alivios sobre sanciones y multas de deudores de impuestos en la ciudad.

Estas medidas permitirán pagar menos por los intereses y sanciones acumulados, facilitando que más personas puedan ponerse al día.

Deudores con la DIAN
Deudores con la DIAN. Imagen: Generada con IA de Gemini

Los deudores que quieran acceder al beneficio deberán tener presentes varios requisitos al momento de cancelar su compromiso tributario.

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Las personas con deudas pendientes con el Distrito deberán pagar el 100 % del capital y solo el 40 % de los intereses y sanciones acumulados.

Mejores opciones de pago para los deudores en Bogotá

La Secretaría de Hacienda señaló que, en otras palabras, el alivio reduce en un 60 % los valores adicionales que se acumularon por la mora.

“El pago deberá hacerse a más tardar el 21 de diciembre de 2026. En el caso de otras deudas con el Distrito, como las multas de tránsito, el beneficio también contempla una reducción del 60 % en los intereses”, agregó la entidad.

De esta manera, en el caso de una persona que tenía una deuda original de $3 millones por impuesto predial pero que, con el paso del tiempo, llegó a $6 millones, se debe tener en cuenta que $3 millones corresponden al valor inicial del impuesto y los otros $3 millones a los intereses acumulados.

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Imágenes: DIAN y generada con IA de Gemini

Recomendado: DIAN da más plazo para pagar deudas y obligaciones tributarias: estos ciudadanos podrán acceder al beneficio

“Con el alivio, tendría que pagar completos los $3 millones de la deuda original, pero solo el 40 % de los intereses, es decir, $1,2 millones. En total pagaría $4,2 millones y tendría un ahorro de $1,8 millones frente al valor total de la deuda”, concluyó la Secretaría sobre el beneficio para los deudores.

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