Deudores en Bogotá tendrán importante reducción de pago si cumplen estas condiciones

En el marco de la reforma tributaria aprobada por el Concejo de Bogotá, se avaló una serie de alivios sobre sanciones y multas de deudores de impuestos en la ciudad.
Estas medidas permitirán pagar menos por los intereses y sanciones acumulados, facilitando que más personas puedan ponerse al día.
Los deudores que quieran acceder al beneficio deberán tener presentes varios requisitos al momento de cancelar su compromiso tributario.
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Las personas con deudas pendientes con el Distrito deberán pagar el 100 % del capital y solo el 40 % de los intereses y sanciones acumulados.
Mejores opciones de pago para los deudores en Bogotá
La Secretaría de Hacienda señaló que, en otras palabras, el alivio reduce en un 60 % los valores adicionales que se acumularon por la mora.
“El pago deberá hacerse a más tardar el 21 de diciembre de 2026. En el caso de otras deudas con el Distrito, como las multas de tránsito, el beneficio también contempla una reducción del 60 % en los intereses”, agregó la entidad.
De esta manera, en el caso de una persona que tenía una deuda original de $3 millones por impuesto predial pero que, con el paso del tiempo, llegó a $6 millones, se debe tener en cuenta que $3 millones corresponden al valor inicial del impuesto y los otros $3 millones a los intereses acumulados.
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“Con el alivio, tendría que pagar completos los $3 millones de la deuda original, pero solo el 40 % de los intereses, es decir, $1,2 millones. En total pagaría $4,2 millones y tendría un ahorro de $1,8 millones frente al valor total de la deuda”, concluyó la Secretaría sobre el beneficio para los deudores.