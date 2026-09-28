 La petición de los pensionados en Colombia sobre las mesadas de fin de año: “Son recursos sagrados”

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La petición de los pensionados en Colombia sobre las mesadas de fin de año: “Son recursos sagrados”

Los pensionados en Colombia pidieron garantizar los recursos para todas las mesadas de Colpensiones.

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Pensionados en Colombia. Imagen: Generada con IA de Gemini

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Ana Giral, presidenta de la Asociación Nacional de Pensionados, dio a conocer algunas de las principales preocupaciones de los pensionados en Colombia, sobre el déficit pensional.

Según Giral, es necesario tener en cuenta que el Gobierno y el Estado, en su conjunto, deben garantizar el pago de las pensiones, pues la mayoría corresponde a transferencias equivalentes a un salario mínimo.

pago pensionados colombia
Imágenes: Presidencia y generada con IA de Gemini

La asociación de pensionados en Colombia, agregó Giral, confía en que el Gobierno encontrará los mecanismos y recursos necesarios para entregar las mesadas a los jubilados sin alteraciones.

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“Nuestro comunicado o nuestra voz de alerta no busca atribuir responsabilidades ni anticipar, de ninguna manera, que las pensiones dejarán de pagarse”, afirmó Giral en entrevista con La FM.

Más peticiones de los pensionados en Colombia

Agregó que el objetivo es expresar la preocupación legítima de todos los pensionados, recordar la protección constitucional de las mesadas y, además, pedir que las autoridades adopten oportunamente las medidas necesarias y mantengan informada a la población pensionada.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, señaló que el faltante es cercano a los $5 billones, por lo que será necesario revisar los planes para encontrar los recursos necesarios.

Reforma pensional y Colpensiones
Reforma pensional y Colpensiones Imagen: Generada con IA de Gemini

Recomendado: Así pagará Colpensiones las mesadas de todos los jubilados en los próximos años

Finalmente, Giral recordó que “la Constitución, en su artículo 48, exige proteger los derechos pensionales y la sostenibilidad financiera del sistema, y establece que las mesadas reconocidas conforme a derecho no pueden dejar de pagarse, congelarse ni reducirse”.

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