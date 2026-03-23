DIAN alerta por nueva modalidad de estafa: Así se puede denunciar

Por medio de un comunicado de prensa, la DIAN alerta por nueva modalidad de estafa a la ciudadanía a través del uso de la imagen institucional de la entidad.
De acuerdo con la entidad, esta modalidad se centra en promocionar supuestas ventas o remates de vehículos, actividad que no lleva a cabo la institución.
Adicionalmente, la DIAN alerta por nueva modalidad de estafa con hechos han sido reportados en distintas regiones del país, incluyendo las ciudades de Tunja, Popayán, Barrancabermeja y recientemente en Pamplona.
“De acuerdo con las denuncias recibidas, personas ajenas a la DIAN estarían contactando a posibles víctimas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, principalmente Facebook y WhatsApp, presentándose como personal de la DIAN”.
DIAN alerta por nueva modalidad de estafa y pide tener estos puntos en cuenta
Según la institución, la estafa se lleva a cabo para crear una percepción de legitimidad, utilizan logotipos institucionales, carnés y direcciones de correo electrónico falsificadas, con el fin de solicitar altas sumas de dinero a cambio de supuestos vehículos en proceso de remate.
“La entidad reitera que no adelanta remates judiciales ni procesos de venta a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería o terceros, y que todos los trámites oficiales se gestionan exclusivamente a través de su portal institucional”, agrega la DIAN.
Dado que la DIAN alerta por nueva modalidad de estafa, y con el propósito de prevenir esta situación, la entidad recomienda a la ciudadanía verificar que los correos electrónicos provengan del dominio @dian.gov.co.
Así mismo pide desconfiar de ofertas urgentes o con precios inusualmente bajos, no compartir información personal ni realizar pagos sin confirmar la autenticidad del trámite y consultar siempre los canales oficiales.
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“La entidad invita a reportar cualquier intento de fraude a través del CAI Virtual (https://caivirtual.policia.gov.co) y recuerda que la seguridad digital es responsabilidad compartida entre la ciudadanía y las instituciones”, concluye la entidad.