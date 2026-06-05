La DIAN entregó una noticia alentadora sobre el pago de impuestos y el recaudo tributario en Colombia.

La DIAN informó que continúa implementando planes para mejorar los niveles de recaudo en el país y, de esta manera, contar con más recursos que se destinarán, entre otros fines, al cumplimiento del presupuesto de este año.
Según la entidad, una de las herramientas más importantes en ese sentido es la negociación de las deudas de morosos, tanto de empresas como de personas, con el fin de establecer plazos de pago.
De esta manera, 175.213 contribuyentes normalizaron sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias mediante pagos a la DIAN por $2,59 billones.
El reporte de la institución agrega que los contribuyentes normalizaron 315.795 obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en mora, lo que refleja el impacto de las medidas transitorias de reducción de sanciones e intereses moratorios, así como de los mecanismos de orientación y acompañamiento implementados por la entidad.
Detalles del nuevo recaudo que logró la DIAN
“La respuesta de los contribuyentes demuestra que, cuando existen medidas claras, alivios efectivos y canales de atención oportunos, el cumplimiento es posible. Seguiremos fortaleciendo nuestra estrategia de cobro para facilitar que quienes aún mantienen obligaciones pendientes puedan ponerse al día y avanzar hacia una mayor cultura de cumplimiento voluntario”, dijo el director general de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt Galeano.
Asimismo, se informó que siete direcciones seccionales de la DIAN concentraron más del 80 % del recaudo nacional asociado a los alivios tributarios. En Bogotá, 58.898 contribuyentes normalizaron 118.836 obligaciones, con pagos superiores a $1,02 billones; seguida por Medellín, con $374.476 millones, y la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, con $306.677 millones.
“Por su parte, Cali recaudó $167.249 millones; Barranquilla, $95.055 millones; Bucaramanga, $88.516 millones; y Cartagena, $74.011 millones”, agrega el reporte.
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Finalmente, el recaudo obtenido se concentró principalmente en el Impuesto sobre las Ventas (IVA), que representó $945.418 millones, equivalentes al 36,4 % del total gestionado; seguido del Impuesto sobre la Renta, con $741.015 millones (28,5 %), y de la Retención en la Fuente, que aportó $597.230 millones (23,0 %).