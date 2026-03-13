DIAN alista operativos en todo el país: miles de negocios podrían enfrentar sanciones o cierres 

El cierre de establecimientos comerciales por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) no es un hecho aislado en Colombia. En los últimos años, varios negocios —incluidas grandes superficies— han tenido que suspender temporalmente sus operaciones tras operativos de fiscalización relacionados con fallas en la facturación electrónica o incumplimientos tributarios.
Uno de los casos más recordados ocurrió en Bogotá cuando el Super Almacén Olímpica (SAO) del centro comercial Portal 80 fue cerrado por orden de la DIAN debido a “incumplimientos con el debido proceso de facturación”. Durante varios días, el establecimiento no pudo atender al público mientras avanzaba el proceso administrativo.
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Más recientemente, en 2025, la autoridad tributaria ejecutó una operación más amplia en la capital del país que terminó con 47 establecimientos comerciales cerrados por incumplimientos en la expedición de factura electrónica y otras obligaciones tributarias.
Los operativos se desarrollaron en localidades como Chapinero, Usaquén, Teusaquillo, Antonio Nariño, Barrios Unidos y Fontibón, e incluyeron restaurantes, bares, tiendas e incluso instituciones prestadoras de servicios de salud.
Estos antecedentes han generado especial atención entre comerciantes y empresarios cada vez que la DIAN anuncia nuevas jornadas de control. Y precisamente eso es lo que ocurrirá ahora.
DIAN prepara operativos masivos en todo el país
La entidad anunció que realizará la Primera Jornada de Presencia Institucional en 40 ciudades del país, una estrategia que busca reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y avanzar en la reducción de la evasión fiscal.
Las actividades se llevarán a cabo el viernes 13 y el sábado 14 de marzo de 2026 y cubrirán ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Pasto, Ibagué, Villavicencio, Tunja, Manizales, Santa Marta y Cúcuta, entre otras.
Según la DIAN, el objetivo es promover la transparencia fiscal y fortalecer el control sobre las obligaciones tributarias, en el marco de la estrategia institucional denominada “Transparencia fiscal para un país más justo”.
Durante estas jornadas, funcionarios de la entidad realizarán visitas a establecimientos comerciales y a diferentes actividades económicas para revisar aspectos clave del cumplimiento tributario.
Uno de los focos principales del operativo será la facturación electrónica, un sistema que se ha convertido en el eje del control tributario en Colombia.
La DIAN informó que 8.000 responsables de facturar electrónicamente serán visitados durante estas jornadas. Los contribuyentes fueron seleccionados tras analizar múltiples fuentes de información disponibles para la entidad, como reportes de ventas, compras, información exógena y declaraciones tributarias.
El objetivo es verificar que los establecimientos estén facturando la totalidad de sus operaciones, así como revisar que los impuestos estén correctamente determinados y que la información registrada en el Registro Único Tributario (RUT) se encuentre actualizada.
Durante las visitas, los contribuyentes también recibirán recordatorios sobre sus obligaciones fiscales y posteriormente podrían recibir comunicaciones a través del correo electrónico o del número de celular registrado en su RUT.
En total, 3.000 funcionarios de la DIAN participarán en la jornada a nivel nacional, lo que convierte esta actividad en uno de los despliegues institucionales más amplios de la entidad en materia de control tributario.
Además del seguimiento a la facturación electrónica, la DIAN desplegará 1.300 auditores de fiscalización que realizarán controles en más de 600 establecimientos comerciales en diferentes ciudades.
Estas visitas hacen parte de las funciones legales de control que tiene la entidad para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.
Si durante las auditorías se detectan irregularidades graves —como la no expedición de facturas o inconsistencias tributarias— la DIAN puede iniciar procesos administrativos que eventualmente derivan en sanciones económicas o en el cierre temporal del establecimiento.
Este tipo de medidas buscan desincentivar la evasión fiscal y fortalecer la cultura de cumplimiento tributario entre empresas y comercios.
Cómo identificar a los funcionarios de la DIAN
Ante la magnitud de los operativos, la entidad también recordó a comerciantes y ciudadanos cómo identificar a los funcionarios que realizarán las visitas. Según la DIAN, los servidores públicos:
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- Estarán debidamente identificados con su carné institucional.
- Podrán portar chalecos u otros elementos distintivos de la entidad.
- Se presentarán ante el contribuyente y podrán exhibir su identificación si se solicita.
La entidad también invitó a los contribuyentes a revisar previamente el estado de sus obligaciones tributarias, asegurarse de que están cumpliendo correctamente con la expedición de la factura electrónica y verificar que su información en el RUT esté actualizada.