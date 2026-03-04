Noticias Actuales de la DIAN

DIAN anuncia importante cambio de fecha para la declaración de algunos impuestos

La DIAN pidió a los contribuyentes tener muy en cuenta los vencimientos y plazos para algunos impuestos.

Por: -
deudores de la DIAN
Imagen: DIAN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dio a conocer que, cuando el vencimiento de una obligación coincida con el tercer viernes de abril —declarado día cívico para las entidades del orden nacional mediante el Decreto 500 de 2024— el plazo para cumplir con la misma se trasladará al siguiente día hábil.

Según la entidad, es importante tener en cuenta que los términos previstos en el Decreto 2229 de 2023 están establecidos en días hábiles.

“Por lo tanto, al declararse como no hábil el tercer viernes de abril —que para este 2026 corresponde al 17 de abril— no solo se impacta el vencimiento correspondiente a esa fecha específica, sino que se corren todos los plazos posteriores”, dice la DIAN.

DIAN confirma que no aplican las medidas tributarias del decreto de emergencia económica 
FOTO: Collage Valora

Fechas que cambian para la declaración de estos impuestos, según la DIAN

  • La declaración y pago de la segunda cuota del impuesto sobre la renta de grandes contribuyentes año gravable 2025
  • La declaración y pago mensual de retención en la fuente 2026
  • La declaración anual Presencia Económica Significativa (PES)
  • La declaración anual y pago del Régimen Simple de Tributación (RST)

La DIAN agregó que invita a los contribuyentes a consultar el calendario tributario año gravable 2025 actualizado en sus canales oficiales.

DIAN
Foto: Contraloría.

“Se recomienda planear con anticipación el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, concluyó la entidad.

Tags: Dian
