La DIAN alerta vencimiento de plazo para presentar información clave para la declaración de renta

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dio a conocer que a partir de este mes inician los vencimientos para la presentación de la Información Exógena Tributaria, clave, entre otros, para el reporte y declaración de renta y correspondiente al año gravable 2025.
Según la entidad, los plazos para cumplir con esta obligación están definidos según la calidad del contribuyente y el último o últimos dígitos de su NIT.
Señaló la DIAN que, para los grandes contribuyentes, el calendario de vencimientos inicia el 28 de abril y se extiende hasta el 13 de mayo de 2026. Por su parte, para las personas jurídicas y naturales el periodo de vencimiento comenzará el 14 de mayo y finalizará el 12 de junio de 2026.
“Es fundamental que los obligados consulten la fecha exacta que les corresponde para cumplir oportunamente con la obligación. Consulte aquí el calendario de vencimientos: Vigencia 2025 Herramientas de apoyo: cartilla paso a paso Para facilitar este proceso, la DIAN ha dispuesto la Cartilla de Presentación de Información por Envío de Archivos 2026, donde encontrarán el paso a paso detallado para el cargue de los formatos y especificaciones técnicas”, explicó la institución.
Adicionalmente recomendó descargar y utilizar los Prevalidadores Información Tributaria (Vigencia 2025) disponibles en la página de la entidad.
Otros plazos clave de la DIAN:
- Registraduría Nacional: Primer día hábil de marzo
- Ministerio de Cultura (F. 2825): Primeros 15 días del mes siguiente a cada trimestre
- Estados Financieros Consolidados y Enajenantes de Acciones: 30 de junio de 2026
- Alcaldías y Distritos (ICA): 31 de agosto de 2026
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“La entidad, además, recuerda a los contribuyentes que sigue habilitada la opción de reportar de manera voluntaria la información de los años 2021 a 2024 (Formatos 2823 al 2840). Sin embargo, la DIAN enfatiza que el reporte correspondiente al año gravable 2025 es obligatorio. Marco normativo y obligados Para este año gravable, se deben atender las disposiciones de la Resolución 000162 de 2023 y la Resolución 000188 de 2024”, concluyó la entidad en un comunicado.