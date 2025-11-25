Las tensiones entre Estados Unidos (EE. UU.) y Venezuela siguen complicando el transporte aéreo hacia el país suramericano y están causando estragos en la operación de las empresas.
Mientras que hace unos días -tanto la Administración Federal de Aviación de los EE. UU. (FAA) como las autoridades españolas- advirtieron sobre los riesgos de seguridad para los vuelos hacia ese país, hoy el Gobierno venezolano amenazó a las compañías con suspender los permisos de tránsito si no se garantiza la continuidad del servicio.
Puntualmente, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela dio un plazo 48 horas para que las aerolíneas que han suspendido sus operaciones retomen la actividad.
Aerolíneas como Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Latam Airlines (Chile), GOL (Brasil) y Caribbean Airlines, son algunas de las que ya habían informado a sus pasajeros de cambios en los itinerarios porque no volarían a Venezuela.
Otras como Wingo, Copa Airlines continúan con la operación regular. Sin embargo, las españolas Plus Ultra y Air Europa que un día antes habían mantenido los trayectos, también han cesado los vuelos temporalmente.
“Wingo mantiene su operación desde y hacia Caracas y está monitoreando de manera permanente las condiciones de seguridad aérea, de la mano y con información de autoridades locales e internacionales, para definir cualquier ajuste operacional que se requiera”, dijo, precisamente, Wingo a este medio de comunicación.
Estados Unidos inició desde hace unos días una ofensiva militar y diplomática contra Venezuela para presionar al régimen de Nicolás Maduro de adelantar acciones contra el narcotráfico, que, según inteligencia del gobierno de Donald Trump, ha tenido una escalada profunda en el último tiempo.
Aerolíneas: en la mitad del conflicto
Ante este contexto, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) hizo un llamado a las diversas autoridades y partes interesadas involucradas en la actual evaluación de seguridad del espacio aéreo venezolano “para que cooperen de manera más alineada y brinden mayor claridad a las aerolíneas que operan en la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía”.
Y es que, a su juicio, las advertencias de suspensión de los permisos aéreos con las que amenaza el Gobierno Maduro, “reducirá aún más la conectividad hacia el país, que ya es uno de los menos conectados de la región”.
Las aerolíneas miembros de IATA reiteraron que mantienen el compromiso de restablecer las operaciones hacia y desde Venezuela tan pronto como las condiciones lo permitan.
“Reiteramos la disposición a mantener canales abiertos de comunicación con las autoridades venezolanas, a fin de coordinar acciones que garanticen la seguridad, la conectividad y la protección de los derechos de los pasajeros, en estricto cumplimiento de la normativa vigente de seguridad”, finalizó la IATA.