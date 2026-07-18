DNP publica los informes de empalme del Gobierno Petro: así se pueden consultar

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) compartió los informes de empalme del Gobierno de Gustavo Petro.
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Estos están disponibles a través del Datálogo, una plataforma de consulta pública que permite acceder, descargar y conocer la gestión desarrollada por las entidades del orden nacional durante el periodo 2022-2026.
En ese orden, el DNP pone a disposición cerca de 201 informes correspondientes a los 24 sectores administrativos que conforman el Gobierno Nacional.
Para esa información, el departamento lideró un trabajo técnico desde diciembre de 2025, que incluyó el diseño e implementación de una metodología para recopilar, organizar y validar la información reportada por las entidades nacionales.
Así las cosas, las personas interesadas en consultar los informes, pueden acceder haciendo clic en el enlace.