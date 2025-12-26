Dólar profundiza su caída y cierra por debajo de $3.700

El dólar en Colombia cerró la jornada de este viernes 26 de diciembre en $3.685,10, registrando una caída de $52,9 frente al cierre del 24 de diciembre, cuando la divisa estadounidense terminó en $3.738.
Durante la sesión, el dólar abrió en $3.718 y mostró una tendencia bajista a lo largo del día, alcanzando un mínimo de $3.685,10, nivel que coincidió con el precio de cierre, mientras que el máximo se ubicó en $3.735.
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para la jornada se ubicó en $3.716.
El comportamiento de la divisa se dio en una jornada marcada por baja liquidez, típica del periodo posterior a Navidad, y por movimientos técnicos en el mercado cambiario, en un contexto de escasos referentes macroeconómicos.
Petróleo estable y entorno externo sin mayores sobresaltos
En el frente internacional, los precios del petróleo operaron de manera estable este viernes, mientras los inversionistas evaluaban los riesgos de suministro asociados a tensiones geopolíticas, en una sesión con menor volumen de negociación.
El crudo Brent avanzó 0,19 % y se ubicó en US$62,36 por barril, mientras que el WTI estadounidense registró una subida de 0,33 %, cotizándose en US$58,54.
Destacado: Fuerte salida de capitales en países emergentes en noviembre; se interrumpió la senda de recuperación
El mercado reaccionó, entre otros factores, a los ataques aéreos de Estados Unidos contra militantes del Estado Islámico en Nigeria, así como al endurecimiento de la presión económica sobre el petróleo venezolano.
Este entorno externo, sumado a la cautela de los inversionistas y a la reducida participación en los mercados globales, contribuyó a un comportamiento contenido de los activos financieros y a la continuidad de la presión bajista sobre el dólar en Colombia.