EE.UU. notifica a colombianos y otros turistas por parques y museos tras cierre presupuestario del Gobierno

Estados Unidos enfrenta un complejo panorama tras confirmarse el cierre federal del Gobierno debido a la falta de acuerdo en el Senado para aprobar el presupuesto que garantizaba la continuidad de la financiación pública. Esta situación, que implica la suspensión parcial de actividades estatales, genera preocupación tanto a nivel interno como internacional, pues afecta a servicios, trabajadores y visitantes de los principales espacios culturales y naturales del país.
No obstante, el Gobierno estadounidense transmitió un mensaje de tranquilidad a ciudadanos extranjeros y, en particular, a los colombianos que tengan previsto viajar a ese país en los próximos días. El Departamento del Interior anunció que, a pesar de la paralización presupuestaria, los parques nacionales permanecerán abiertos al público. De igual forma, el complejo de museos del Instituto Smithsonian seguirá funcionando bajo planes de contingencia diseñados para mitigar los efectos del cierre.
De acuerdo con la información difundida por medios internacionales, los visitantes tendrán acceso a parques, reservas naturales y áreas recreativas. Sin embargo, el funcionamiento no será completo, pues instalaciones que requieren operación permanente con personal, como centros de información, edificios administrativos y algunos monumentos emblemáticos —entre ellos el Monumento a Washington— estarán cerrados mientras persista la suspensión de fondos.
¿Qué medidas se implementarán para garantizar el servicio en parques públicos y museos de Estados Unidos?
Dentro de las medidas adoptadas para garantizar servicios mínimos en los lugares que continuarán abiertos, se incluyen protocolos de salud y seguridad. Entre ellos figuran la habilitación de baños públicos y la recolección periódica de residuos, acciones que buscan preservar condiciones básicas para turistas y residentes.
Aun así, el impacto en la estructura administrativa será considerable: aproximadamente el 64 % de los trabajadores del Servicio de Parques Nacionales entrará en suspensión temporal, mientras que el personal restante, catalogado como “exceptuado”, mantendrá funciones esenciales para asegurar la operatividad mínima en las áreas culturales y naturales.
En el caso del Smithsonian, la institución informó que su red conformada por 19 museos, el Zoológico Nacional y varios centros de investigación continuará abierta al público. Para sostener sus operaciones, se utilizarán recursos no gastados de años anteriores, lo que permitirá extender la apertura hasta el próximo 6 de octubre. Llegada esa fecha, las autoridades evaluarán nuevamente la situación, dependiendo de los avances en las negociaciones presupuestarias del Congreso.
El cierre federal responde a la falta de consenso entre demócratas y republicanos sobre el financiamiento de agencias y programas gubernamentales. Esta parálisis legislativa constituye el primer cierre de Gobierno en siete años y refleja las tensiones políticas que dificultan alcanzar acuerdos en el Capitolio.