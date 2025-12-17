El empresario Mario Hernández será candidato al Senado por el Centro Democrático

El Centro Democrático continúa cerrando filas para su participación en las elecciones Presidenciales y Legislativas de 2026, estados vez con una cara visible dentro del sector empresarial, se trata de Mario Hernández.
Hernández, reconocido empresario textil colombiano, confirmó que aspirará al Senado con el partido de derecha.
Lo anterior, después de que enviara un video al expresidente Álvaro Uribe en el que manifestó su respaldo político y su interés en integrar la lista al Senado del Centro Democrático.
Cabe mencionar que el partido tiene lista cerrada y se espera que la participación de Hernández ayude a atraer más votos, ya que se posicionaría en un puesto posterior al 25, donde estará el expresidente Álvaro Uribe.
La nómina será liderada por Andrés Forero, hoy una de las figuras más reconocidas y con mayor solidez técnica dentro de la oposición. Forero llegó a la Cámara de Representantes con 83.000 votos y previamente se desempeñó como concejal de Bogotá. Ubicarlo en el primer renglón no solo le garantiza una alta probabilidad de conservar la curul, sino que además lo consolida como el principal rostro del proyecto político del partido en esta nueva etapa.
En el segundo lugar aparece Rafael Nieto, exviceministro de Justicia y exprecandidato presidencial, identificado con el ala más tradicional y estructurada de la colectividad.
Más atrás figura Claudia Margarita Zuleta, excandidata a la Gobernación del Cesar e hija del reconocido cantante y compositor vallenato Poncho Zuleta. Su inclusión resulta estratégica para conquistar electorado en la región Caribe, un territorio donde el petrismo mantiene una fuerte presencia.