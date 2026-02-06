Empresa con más de 90 años de tradición, al borde de la liquidación: tiene pasivos por $100.000 millones 

Una de las empresas más tradicionales del Caribe colombiano está al borde de ser liquidada. La compañía, que se convirtió en un proveedor esencial de productos básicos en la mesa de millones de hogares de la costa y de otras regiones, pasa el momento más difícil de sus 90 años de trayectoria.
La empresa enfrenta su mayor prueba en su larga historia: una crisis financiera que amenaza su viabilidad, el futuro de cientos de empleos y el impacto en la cadena láctea del Caribe.
Se trata de la Cooperativa de Productores de Leche del Atlántico Ltda., Coolechera, fundada el 16 de abril de 1933 en Barranquilla, que actualmente atraviesa una crisis financiera que la mantiene intervenida por la Superintendencia de la Economía Solidaria y bajo el riesgo latente de una liquidación, un escenario que genera alarma tanto en el sector lácteo como en la economía regional.
El panorama de la tradicional empresa lechera del Caribe
La situación de Coolechera dejó de ser un problema interno para convertirse en un asunto de interés público. No se trata solo de una empresa con más de nueve décadas de operación, sino de una cooperativa que ha sido pilar para cientos de ganaderos del Caribe colombiano y generadora de empleo directo e indirecto en la región.
La superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, confirmó en entrevista que la cooperativa fue intervenida en 2025 tras evidenciarse un fuerte deterioro patrimonial. “En dos años, desde 2022 a 2024, pasaron de un patrimonio cercano a los $73.000 millones de pesos a menos de $2.000 millones”, afirmó en entrevista radial. La intervención se dio, explicó, “por causal de quebranto patrimonial”, una de las condiciones más graves dentro del régimen de supervisión.
El impacto de este desplome no es menor: compromete la continuidad de la operación, el pago a proveedores y asociados, y la estabilidad laboral de cientos de trabajadores.
Coolechera nació en los años treinta como respuesta de ganaderos visionarios al monopolio comercial de la época. Su objetivo fue claro: comercializar la producción de leche del Caribe colombiano y garantizar precios justos para el productor. Con el paso de los años, la cooperativa evolucionó, pasando del envasado en botellas de vidrio a la construcción de plantas pasteurizadoras en municipios estratégicos como Pivijay, Fundación y Calamar.
Para 1975, ya operaba con varias plantas y transportaba grandes volúmenes de leche hacia su central en Barranquilla. Durante décadas fue la cooperativa láctea líder de la Costa Atlántica, con una fuerte presencia en el mercado barranquillero y un portafolio que incluye leche líquida, leche en polvo, yogures, mantequilla, queso costeño y arequipe.
Sin embargo, detrás de esa trayectoria se fueron acumulando problemas estructurales que hoy pasan factura.
Datos clave y cifras de la crisis de Coolechera
Según la Superintendencia de la Economía Solidaria, los pasivos de Coolechera crecieron de forma acelerada. “Entre 2022 y 2024, los pasivos ascendieron en un 36% y cerraron 2024 en cerca de $110.000 millones de pesos”, señaló Navarro en entrevista con la Emisora del Atlántico. Aunque para el cierre de 2025 esa cifra logró reducirse “por debajo de los $100.000 millones”, la presión financiera sigue siendo alta.
La funcionaria explicó que la empresa enfrenta serios problemas de liquidez, al punto de dificultar su funcionamiento mínimo. “Con cerca de $30.000 millones se puede equilibrar la operación, pero sin liquidez es muy complejo”, afirmó, al tiempo que mencionó alternativas como créditos o la venta de activos.
Uno de los factores críticos ha sido la captación de leche. Mantener rutas de recolección poco eficientes ha elevado los costos operativos. “Hay rutas que le cuestan a la empresa cerca de $200 millones semanales para recoger volúmenes mínimos”, explicó Navarro, al detallar que cerca del 50% de los asociados entregaban menos de cinco litros de leche.
La crisis no solo golpea a la cooperativa, sino a toda la cadena láctea regional. Menor acopio implica menos transformación, menor oferta y pérdida de confianza entre productores, proveedores y entidades financieras.
¿Qué dicen desde Coolechera?
Desde otra orilla, el abogado y cooperado Jorge Quiroz atribuye el colapso a una seguidilla de malas administraciones. “Desde finales de 2022 ya se hablaba de sobrecostos, contratos inflados y una nómina desbordada”, afirmó al mismo medio regional. Según Quiroz, la empresa llegó a tener cerca de 850 empleados, cifra que luego se redujo a unos 450 en medio de procesos de ajuste.
Quiroz sostiene que, antes de la intervención, Coolechera mostraba señales de recuperación. “En enero y febrero la empresa ya mostraba utilidades operacionales y había recuperado algo de credibilidad con la banca”, dijo, señalando que la intervención afectó nuevamente la confianza de asociados y proveedores.
¿Qué viene para el futuro de Coolechera?
El futuro de Coolechera dependerá de decisiones que se tomen en el corto plazo. La Superintendencia insiste en que no permitirá su liquidación y busca articular apoyos regionales. Navarro afirmó que se han iniciado conversaciones con actores locales, incluidos gobiernos territoriales y grandes superficies comerciales, para reactivar líneas de negocio y sostener la operación.
Mientras tanto, el sector observa con atención la definición jurídica alrededor del proceso de reorganización bajo la Ley 1116, la capacidad de generar liquidez y, sobre todo, la posibilidad de reconstruir la confianza de los productores.
Para una empresa que ha acompañado durante más de 90 años la vida económica y social del Caribe colombiano, el desafío no es menor. Lo que ocurra en los próximos meses marcará no solo su destino, sino el de cientos de familias y una parte significativa de la industria láctea regional.