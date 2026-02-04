Alquería anuncia el nombramiento de Pablo Van como director industrial

Alquería anunció la incorporación de Pablo Van como director industrial, el cual cuenta con más de 25 años de experiencia en manufactura, transformación de procesos y liderazgo operativo en la industria de alimentos y consumo masivo.
Su llegada, mencionó la empresa, se da en un momento en el que el sector enfrenta retos crecientes en automatización, eficiencia operativa y sostenibilidad productiva.
Sobre su trayectoria, fue desarrollada en compañías como Colombina, Unilever, Productos Yupi y Grupo Manuelita, donde lideró operaciones industriales, optimización de plantas y modernización de procesos productivos en entornos de alta exigencia técnica y competitiva.
Van es ingeniero agroindustrial de la Universidad Nacional y cuenta con una especialización en Gestión de Proyectos y un Executive MBA del Inalde Business School. Su experiencia combina dirección operativa, transformación tecnológica y liderazgo de equipos orientados a resultados.
Contexto del sector y papel de Van en la compañía
Alquería enfatizó que el nombramiento se da en un contexto en el que la industria de alimentos avanza hacia modelos de manufactura más automatizados, trazables y eficientes. Las compañías del sector están incorporando analítica de datos, mantenimiento predictivo y tecnologías que permiten reducir desperdicios, optimizar el uso de recursos y fortalecer la calidad del producto.
Con esta incorporación, Alquería busca fortalecer su excelencia operacional, consolidar sus capacidades productivas y avanzar en su proceso de modernización tecnológica para responder a nuevas exigencias del mercado y del consumidor.
“Estamos muy felices de darle la bienvenida a Pablo Van. Su trayectoria, visión integral y profundo conocimiento del sector fortalecen nuestra capacidad para seguir evolucionando como organización y para responder con excelencia a los retos de la industria”, afirmó Rafael Álvarez, CEO de Alquería.
Finalmente, desde su rol, la empresa explicó que Van tendrá el reto de impulsar la modernización de la operación, fortalecer los estándares de calidad y evolucionar los procesos productivos bajo un enfoque de triple impacto, integrando desempeño económico, social y ambiental dentro de la gestión industrial.