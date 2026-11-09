Empresas de azar están dispuestos a pagar más impuestos, pero piden un esquema que reconozca sus costos

La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) lanzó sus reparos frente al proyecto de Ley de Rescate Económico y prepara una alternativa tributaria para presentar al Gobierno Nacional y al Congreso.
El gremio manifestó su preocupación por las disposiciones de la iniciativa que involucran a los juegos de suerte y azar online y localizados, y señaló que cualquier modificación tributaria debe considerar las condiciones económicas y operativas de ambos segmentos.
La propuesta buscará que el esquema de tributación reconozca las estructuras de costos específicas de cada modalidad, con el propósito de establecer un recaudo que sea justo y sostenible sin comprometer la continuidad de las empresas legales.
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“Entendemos la necesidad de contribuir a la estabilidad de las finanzas públicas y mantenemos nuestra disposición a aportar. También entendemos que un proyecto de ley es una iniciativa para discutir y construir. Por eso esperamos que el Gobierno y el Congreso escuchen los argumentos del sector y permitan una conversación técnica y abierta”, señaló Evert Montero, presidente de Fecoljuegos.
La Federación recordó que la industria ha enfrentado sucesivos cambios tributarios y cuestionó que, a su juicio, los gravámenes adoptados durante el Gobierno anterior no contaran con una justificación técnica suficiente sobre sus efectos en la sostenibilidad del sector.
En ese sentido, advirtió que las nuevas medidas deben evaluar su impacto sobre la operación legal, la inversión, el empleo y los recursos que recibe el sistema de salud.
“Venimos de un periodo especialmente difícil. Los juegos online y los localizados tienen estructuras distintas, pero ambos enfrentan obligaciones y costos que deben ser reconocidos. Necesitamos una tributación justa, sustentada y proporcional, que permita hacer un esfuerzo fiscal sin comprometer la continuidad de las empresas”, agregó Montero.
Propuesta de Fecoljuegos al Gobierno Nacional
El gremio anunció que buscará espacios de diálogo con el Ministerio de Hacienda y las comisiones económicas del Congreso para presentar sus observaciones y sustentar técnicamente su alternativa tributaria.
Entre los aspectos que considera necesario incluir en la discusión están la carga tributaria que ya enfrenta la industria, su capacidad real de contribución y las medidas para fortalecer la lucha contra el juego ilegal.
Fecoljuegos insistió en que garantizar la continuidad de las empresas legales es importante para preservar la inversión y los puestos de trabajo, pero también para proteger los aportes que realiza esta actividad al sistema de salud.
“Queremos construir una salida que ayude al país y preserve la actividad legal. Proteger la inversión y el empleo también significa proteger una fuente de recursos para la salud. Nuestra propuesta buscará ese equilibrio, con argumentos y disposición al diálogo”, concluyó el presidente del gremio.