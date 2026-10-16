Estas son las empresas israelíes con las que el Gobierno De La Espriella busca acercamientos

El restablecimiento de las relaciones entre Colombia e Israel también involucra el interés del país para fortalecer el diálogo con compañías israelíes en sectores prioritarios en esta administración.
En este sentido, el canciller de Colombia, Omar Bula, se reunió con representantes de las compañías israelíes CyberProAI y ERA Intelligence para conocer sus soluciones tecnológicas en áreas como ciberseguridad, inteligencia artificial, inteligencia estratégica y seguridad nacional.
El encuentro fue divulgado por Vivian Aisen, embajadora de Israel en Colombia, a través de su cuenta en X.
Según la diplomática, la reunión tuvo como objetivo conocer de primera mano las tecnologías que Israel puede aportar a Colombia en estos sectores estratégicos, todos involucrados en tecnología.
Relacionado: Gobierno De la Espriella ordenó reactivar exportación de carbón a Israel: Fusionará funciones de ProColombia con embajadas
Las empresas que se reunieron con el canciller
Las dos firmas que participaron en el encuentro con el canciller Bula fueron ERA Intelligence y CyberProAI, una compañía internacional de tecnología especializada en inteligencia artificial y defensa digital.
Esta última desarrolla soluciones para fortalecer las capacidades de ciberseguridad de gobiernos y grandes organizaciones.
Su portafolio incluye plataformas para entrenar y evaluar capacidades de defensa cibernética, realizar simulaciones de ataques, capacitar personal en seguridad digital y analizar información de distintas fuentes.
También ofrece herramientas de inteligencia de datos y sistemas para centralizar información relevante para la seguridad nacional.
La embajadora también reveló que hubo encuentros con Checkpoint, una empresa israelí líder mundial en ciberseguridad, con una presencia significativa en Colombia, según dijo la diplomática.
La intención de este otro encuentro fue “evaluar cómo Colombia puede seguir aprovechando las soluciones tecnológicas de vanguardia que ofrecen”.