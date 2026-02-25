Las 50 empresas más responsables con clientes y sociedad, según ranking Merco ESG Colombia 2025

Merco ESG reveló en su informe de 2025 el ranking de las empresas en Colombia más responsables en el ámbito interno, clientes y sociedad (S).
Esta categoría valora, entre otras variables, la responsabilidad con los empleados, la contribución a la comunidad, el compromiso con el país, el compromiso social, el respeto a los derechos de los consumidores, entre otros.
Así las cosas, el top de 10 de las compañías con esas características lo lidera Crepes & Waffles. Luego le sigue Bancolombia del sector financiero, que a su vez ocupa el primer lugar de Merco Responsabilidad ESG con 10.000 puntos.
El tercer su lugar lo tiene la aseguradora Sura; le sigue la empresa de alimentos Alpina y la comercializadora Arturo Calle para cerrar los cinco primeros.
En el sexto puesto se ubica Organización Corona, que también hace parte de las empresas responsables con el medio ambiente. De séptimo está Bavaria, Grupo Argos de octavo y Alquería de novena.
Finalmente, el top 10 de las empresas en Colombia más responsables en el ámbito interno, clientes y sociedad lo cierra Procafecol (Juan Valdez).
Otras compañías que aparecen en este listado del ranking son: Cementos Argos (15), Grupo Éxito (20), Pontificia Universidad Javeriana (25), EPM (30) y LaCardio (35), entre otras.