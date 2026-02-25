Merco presentó los resultados de la edición 15 de su monitor de Responsabilidad ESG. El ranking reconoció a las empresas en Colombia con mejor desempeño en medio ambiente (E), clientes y sociedad (S) y gobierno corporativo (G).
“La reputación, al igual que la responsabilidad ESG, dejó de ser una promesa lejana del futuro para convertirse en una exigencia imprescindible para las empresas. En este contexto, muchas están trabajando en la construcción de estrategias sólidas en aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, transformando la sostenibilidad en uno de los pilares fundamentales del liderazgo empresarial”, destacó Catalina Londoño Moreno, directora general de Merco para Colombia.
En el ‘top’ 10 de 2025 se destacaron varias compañías de los sectores de alimentos y financiero, con Bancolombia en el primer lugar y Alpina y Crepes & Waffles completando el podio.
El ranking de las primeras posiciones también evidenció cambios respecto al año anterior. Sura escaló una posición, pasando del quinto al cuarto puesto, y Bavaria ascendió del séptimo al puesto cinco.
Grupo Argos le siguió en el sexto lugar, tras ascender desde el noveno puesto; Organización Corona se ubicó séptima, luego de caer una posición; Alquería ocupó el octavo puesto; Procafecol (Juan Valdez) protagonizó el mayor avance al subir quince casillas y ubicarse novena; y Davivienda cerró el listado en el décimo lugar, manteniendo su posición frente al año anterior.
Destacado: Colombia es el país de A. Latina que más crece en venta de carros nuevos a inicios de 2026
El ranking por sectores
En total, el escalafón de Merco agrupa 33 sectores. En esta edición, el de alimentos fue el que más empresas concentró, con 18 compañías, seguido por el financiero, con 15. También se destacaron educación–universidades, con 13 firmas, y el de salud y farmacéutico, con 11.
Estas son algunas de las compañías que se llevaron la corona en su rubro:
- Agroindustrial: Grupo Manuelita
- Alimentos: Alpina.
- Aseguradoras: Sura.
- Aseo, Belleza y Cuidado Personal: Natura Cosméticos.
- Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones: Federación Nacional de Cafeteros
- Bebidas: Bavaria
- Cajas de Compensación: Colsubsidio
- Cementeras: Cementos Argos.
- Comercio Electrónico y Distribución: Mercado Libres.
- Conglomerado empresarial: Cementos Argos.
- Educación-Universidades: Universidad EAFIT
- Entretenimiento: Cine Colombia
- Financiero: Bancolombia
- Petroleras y Distribución de Hidrocarburos: Terpel