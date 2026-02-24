Colombia es el país de A. Latina que más crece en venta de carros nuevos a inicios de 2026

La Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores dio a conocer los países que lideran las ventas de carros en el primer mes del 2026, donde Colombia toma la delantera en la región.
En enero de 2026, el mercado automotor regional reportó un crecimiento del 3,1 % en sus ventas al compararlo con el mismo periodo de 2025.
Colombia fue el país que más creció, con un aumento del 38,9 %. La marca más vendida fue Kia con 2.968 unidades y una participación del 14,8 %, continúa Renault con 13 % de participación y Mazda con 8,1 %.
Las ventas mensuales de vehículos livianos en enero fueron de 17.735 unidades y en vehículos pesados 2.263.
“Colombia no solamente tiene el potencial de liderar el crecimiento de las ventas regionales, sino ser ejemplo de renovación del parque automotor, siempre y cuando el gobierno nacional tome la decisión de impulsar un programa de reposición en el que, por medio de créditos blandos, se fomente el cambio de usados de más de 10 años por nuevos de tecnología actual, sean de combustión o electrificados”, propone Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores – Aconauto.
Por otro lado, República Dominicana y Paraguay fueron los países donde las ventas más cayeron: 36 % y 10 % respectivamente.
Los carros más vendidos en Latinoamérica
En el segmento de vehículos livianos República Dominicana, Paraguay y Costa Rica fueron los países que reportaron mayor caída interanual en enero de 2026 (-32 %, -11,5 % y -11,4 % respectivamente).
Por el contrario, Colombia, Ecuador y Uruguay fueron los países que tuvieron mayores incrementos en sus ventas interanuales del 38,1 %, 37,3 % y 29,3 % respectivamente, al compararlo con el mismo mes del 2025.
Mientras que, en el segmento de vehículos pesados: Colombia, Ecuador y Perú presentaron incrementos en sus ventas en enero de 2026 (45,4 %, 34,8 % y 28,3 %, respectivamente).
En tanto que, República Dominicana, México y Brasil fueron los países que registraron mayores caídas en ese segmento: -53,9 %, -46,3 % y -29,1 %.
Por otro lado, al comparar los datos de los últimos cuatro años, Colombia se ubica en el quinto lugar de importaciones con 254.438 unidades. Detrás de países como: Brasil (2,6 millones), México (1,5 millones), Argentina (604.127) y Chile con (328.218).