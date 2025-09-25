Empresas del sector turismo generaron más US$13 millones impulsadas por la digitalización

Alegra.com, software contable pionero en integrar IA en sus soluciones, presentó un balance del comportamiento de las pequeñas y medianas empresas del sector hotelería y turismo en Colombia, evidenciando cómo la digitalización se ha convertido en una herramienta clave para su crecimiento y competitividad.
De acuerdo con la compañía, entre enero y septiembre de 2025 las pymes turísticas incrementaron su monto facturado más de 52 % frente al mismo periodo de 2024, superando los US$13 millones. En ese mismo lapso, la cantidad de facturas electrónicas emitidas creció más de un 25 %.
Además, el análisis muestra que el primer semestre de 2025 fue el principal impulsor del crecimiento, con aumentos destacados en enero (109 % en facturación USD), marzo (95 %) y abril (85 %).
Así mismo, el estudio reveló un cambio en la manera en que las pymes del sector gestionan sus operaciones. Desde Alegra.com resaltaron que la digitalización ya no se limita al cumplimiento normativo de facturación electrónica, sino que se ha convertido en un aliado para optimizar procesos, tomar decisiones basadas en datos y mejorar la relación con los clientes.
“El turismo es un sector estratégico para el desarrollo económico de Colombia, y las empresas cumplen un rol fundamental en su consolidación. Los datos muestran que la digitalización está impulsando no solo la eficiencia, sino también el crecimiento real en la facturación. Queremos acompañar este proceso con soluciones que faciliten el trabajo de los empresarios”, afirmó Jorge Soto, CEO de Alegra.com.
Y agregó que el dinamismo del sector turístico es clave para el país, no solo por su aporte a la economía, sino también por su capacidad de generar empleo, promover la cultura y fortalecer la identidad nacional.
Según Alegra.com, la proyección de cierre de 2025 estima que las pymes del sector hotelería y turismo alcanzarán más de 90.000 facturas electrónicas emitidas, con un valor cercano a los US$18,3 millones, lo que representa un 37,9 % más que en 2024.