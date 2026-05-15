El «velocímetro» financiero que toda pyme debería conocer 

Muchos empresarios sienten que, aunque venden, el dinero parece evaporarse antes de cubrir los costos operativos. Para Kapital, fintech que impulsa el crecimiento de las pymes colombianas a través de soluciones financieras, el error puede estar en la ineficiencia del Ciclo de Conversión de Efectivo (CCE).
El CCE es el «velocímetro» financiero de un negocio, ya que mide cuántos días transcurren desde que se paga a proveedores hasta que se recibe el dinero de los clientes. Si este ciclo supera los 60 días, la empresa está financiando a terceros mientras asume riesgos innecesarios, lo que eleva el costo de oportunidad y frena el crecimiento real.
Cómo medir la «velocidad» financiera del negocio
Para transformar la gestión de una empresa, se debe medir la operatividad con tres variables clave.
- Días de Inventario (DI), que indican cuánto tiempo promedio pasa el producto en bodega.
- Días de Cuentas por Cobrar (DC), que miden cuánto tardan realmente los clientes en pagar.
- Días de Cuentas por Pagar (DP), que es el plazo que los proveedores dan a los empresarios para cancelar sus obligaciones.
La fórmula de aplicación es: CCE = DI + DC – DP.
Para aplicarla, se deben buscar estos datos en el sistema contable o reporte de Excel. Si el resultado es positivo (por ejemplo, 15 días), ese será el tiempo que el negocio opera sin efectivo real, dependiendo de deuda externa para sobrevivir.
Intervenir el CCE: Acciones para mejorar la rentabilidad
Los expertos de Kapital también señalan que el objetivo no es eliminar el endeudamiento, sino gestionarlo para que sea una palanca de crecimiento. El empresario puede intervenir el ciclo sin sacrificar márgenes mediante tres acciones concretas:
- Si el DI es alto: El problema es la gestión de inventarios. Se recomienda implementar estrategias de Just-in-Time o realizar liquidaciones periódicas de productos de baja rotación para liberar espacio y capital.
- Si el DC es alto: El problema radica en la gestión de cartera. Aquí es donde entra el factoring, una herramienta financiera para «comprar tiempo» y reducir el plazo de cobro de 90 días a unos pocos, permitiendo que el CCE sea positivo o incluso cercano a cero.
- Si el DP es bajo: El problema es la capacidad de negociación. La clave está en solicitar plazos más largos a los proveedores; esto es, en esencia, una forma de financiamiento gratuito que mejora el flujo de caja.
A continuación, una guía de autodiagnóstico para ajustar la gestión:
|Componente
|Qué significa
|Acción correctiva
|Días de inventario
|Tiempo que el capital está «quieto»
|Liquidaciones periódicas
|Días por cobrar
|Dinero atrapado en facturas
|Usar factoring para liquidez inmediata
|Días por pagar
|Plazo otorgado por proveedores
|Negociar plazos más largos de crédito
El empresario que domina su CCE toma decisiones basadas en datos y no en la urgencia del día a día. Al profesionalizar la gestión del capital de trabajo, no solo se asegura la continuidad de la Pyme, sino que se construye una estructura financiera sólida, capaz de resistir la volatilidad del mercado y aprovechar las oportunidades de crecimiento cuando estas aparecen.