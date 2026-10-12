En estas fechas Colpensiones pagará las últimas mesadas de fin de año, incluida la prima de Navidad

Tanto el gobierno De la Espriella como Colpensiones han dado a conocer que cuentan con los recursos necesarios para pagar las mesadas de los últimos tres meses del año, incluida la prima de Navidad.
El fondo público indica que, de acuerdo con el calendario preestablecido, se mantendrán las transferencias a los titulares de las cuentas, incluidas las personas que reciben una pensión de sobrevivientes.
Los ministerios de Trabajo y de Hacienda aseguran que están garantizados todos los recursos para las pensiones que paga Colpensiones al cierre del año, a pesar de las alertas emitidas hasta hace un par de semanas.
¿Cuándo se pagan las mesadas de Colpensiones correspondientes a los últimos meses del año?
- Mesada de octubre: lunes 26 de octubre de 2026
- Mesada de noviembre: miércoles 25 de noviembre de 2026
- Mesada de diciembre y prima de Navidad (mesada 13): jueves 24 de diciembre de 2026
Cabe recordar que Colpensiones se convertirá en el único pagador del sistema de jubilaciones con la reforma pensional aprobada por el Congreso y validada, en su mayoría, por la Corte Constitucional.
Estos cambios solo se aplicarán a partir de abril de 2027, aunque existe la posibilidad de que el alto tribunal vuelva a aplazar la entrada en vigor de la nueva norma.
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Asofondos ha advertido que, para el próximo año, será necesario revisar el déficit de recursos destinados al pago de las pensiones. Además, según el gremio, la reforma pensional demandará recursos adicionales, lo que presionará aún más las finanzas del Estado.