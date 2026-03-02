Encuentros de la CCI Occidente serán clave para marcar el rumbo del desarrollo de la infraestructura en la región

El próximo martes 3 de marzo se perfila como un punto de inflexión para el desarrollo económico y social de Cali y Valle del Cauca con la realización de la XXII Asamblea de Afiliados y el Foro Infraestructura 360°, organizados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Occidente.
Los encuentros se desarrollarán entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m., y de 2:00 p.m. a 5:30 p m. en el Club Colombia en Cali, consolidándose como espacios estratégicos para proyectar el rumbo de la infraestructura en la región.
Estos eventos adquieren una relevancia especial al coincidir con el empréstito por $3,5 billones. La agenda estratégica 2026 de la CCI Occidente está diseñada para garantizar que estos recursos se traduzcan en proyectos viables, técnicamente estructurados y financieramente sostenibles.
La ejecución responsable del endeudamiento permitirá impulsar obras clave en movilidad, malla vial, infraestructura social y mitigación del riesgo, con impactos directos en la calidad de vida, la competitividad urbana y la integración regional.
Generar certidumbre, el foco de CCI Occidente en los dos escenarios clave
Además de visibilizar el alcance de esta inversión, los espacios del 3 de marzo permitirán exponer el estado actual y la proyección económica del sector hacia 2026. El análisis de variables como tasas de interés, condiciones de crédito, costos de insumos y confianza inversionista será fundamental para entender la viabilidad de los proyectos y la capacidad del territorio para atraer capital privado.
Y es que en un sector intensivo en inversión, estas discusiones resultan determinantes para garantizar cierres financieros sólidos y continuidad en las obras.
Por su parte, el Foro Infraestructura 360° se posiciona como una plataforma de alto impacto para el ecosistema empresarial, al propiciar un diálogo técnico entre autoridades, banca, empresarios y expertos. Allí se abordarán retos estructurales como la maduración de proyectos, la reducción de tiempos entre adjudicación e inicio de obra, la coordinación interinstitucional y la estabilidad contractual. Superar estos desafíos es clave para acelerar la ejecución y convertir la inversión pública en crecimiento económico real.
Desde una perspectiva regional, la infraestructura es un motor transversal que fortalece la logística del comercio exterior, dinamiza la industria, reduce costos operativos y estimula el empleo formal. Por ello, la agenda impulsada por la CCI Occidente no solo impacta al sector constructor, sino que define las condiciones estructurales del desarrollo del Valle del Cauca.
La generación de certidumbre, uno de los principales objetivos de estos escenarios, se convierte en el principal insumo para que el empresariado regional invierta, crezca y consolide su aporte al progreso territorial.
En este contexto, la jornada del 3 de marzo representa mucho más que un encuentro gremial: es una vitrina para mostrar el potencial transformador, evaluar la capacidad institucional y empresarial para ejecutar inversiones y proyectar el futuro económico del sector hacia 2026.
El mensaje central es claro: pasar de la planeación a la ejecución efectiva, con disciplina técnica, sostenibilidad financiera y resultados medibles en competitividad, empleo y bienestar para la ciudad y la región.