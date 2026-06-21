Empresa fitness antioqueña espera superar las 100.000 personas activas y cerrar con 100 sedes el 2026

Action Black, la compañía colombiana que combina tecnología, neurociencia, fitness y entretenimiento, anunció su plan de expansión más ambicioso hasta el momento.
Actualmente, la marca supera las 70 sedes operativas y alcanza 134 ubicaciones entre estudios en funcionamiento y sedes en preventa alrededor del mundo, posicionándose como una de las empresas fitness de mayor crecimiento en Latinoamérica.
Esto, representado en Colombia, México, Estados Unidos y España.
En conversación con Valora Analitik, Wilder Zapata, su CEO, se refirió al 2025 como un año de “consolidación y expansión”.
Durante ese periodo se tiempo, Action Black fortaleció su presencia internacional, abrió nuevas sedes, amplió su base de usuarios y continuó desarrollando nuevas líneas de negocio.
Cabe resaltar que sus unidades de negocio son: Action Sport Club, enfocada en clubes deportivos y entrenamiento híbrido; AW, su marca de ropa deportiva; Resett, especializada en recuperación, salud y bienestar; Action Living, enfocada en hospitalidad y hoteles; y Action Bar, una propuesta de alimentación saludable para llevar.
En otra línea, el empresario antioqueño dejó claro cuales son los retos a los que se enfrentan hoy en día.
“Uno de los mayores desafíos para cualquier empresario en Colombia sigue siendo la capacidad de adaptarse a un entorno económico cambiante. Factores como la incertidumbre económica, el acceso al capital, la regulación y la atracción de talento representan retos permanentes para las compañías en crecimiento”.
A su vez, agregó que, en su industria, también existe el desafío de mantenerse vigente frente a las nuevas tendencias y hábitos de consumo.
Por eso, Zapata hizo énfasis en que la combinación de innovación, comunidad, diseño y experiencia ha sido uno de los principales factores detrás de la acogida que ha tenido la marca en diferentes mercados.
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Detalles de su ambicioso plan de expansión y otras metas para 2026
El CEO de Action Black le contó a este medio que, para 2026, proyecta una inversión superior a los US$20 millones, destinada a nuevas aperturas, fortalecimiento tecnológico, desarrollo de nuevos conceptos y expansión internacional.
Los nuevos países serán Reino Unido, República Dominicana y Ecuador, sin embargo, el objetivo también es “consolidar presencia en los mercados donde ya operamos”.
Adicionalmente, la compañía espera superar las 100.000 personas activas dentro de sus diferentes plataformas y generar 500 nuevos empleos directos.
Así las cosas, las proyecciones, aseguró Zapata, apuntan a cerrar el año con cerca de 100 sedes operativas y más de 134 ubicaciones entre sedes abiertas, en construcción y en preventa a nivel global.