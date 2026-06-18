Con cambio de gobierno empresas podrían reactivarse vía beneficios, pero deberán pagar un alto costo al financiarse

El sector empresarial enfrentará un panorama de desafíos estructurales independientemente de quién resulte ganador en las elecciones a la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio.
Según los analistas de Values AAA Banca de Inversión, las empresas están hoy frente a dos modelos de gobierno con implicaciones radicalmente distintas.
Una victoria de Abelardo de la Espriella se asocia con una propuesta de reducción de la carga tributaria corporativa, simplificación de impuestos y una reactivación agresiva de los sectores de hidrocarburos y energía. Por el contrario, el gobierno de Iván Cepeda plantea un aumento en la progresividad tributaria, mayores cargas a grandes patrimonios y restricciones a proyectos extractivos como el fracking.
La Inversión Extranjera Directa ya muestra una pérdida de ritmo preocupante, pasando de US$4.100 millones en el primer trimestre de 2023 a solo US$2.129 millones en el mismo periodo de 2026.
Un informe de Global 66 advierte que el curso de la política de hidrocarburos será el factor de mayor impacto para la inversión, pues señales de restricción generarían una desconfianza estructural en los mercados.
La firma de consultores Russell Bedford Colombia recordó que el mercado ya empezó a descontar una posible victoria de De la Espriella, lo que ha generado un repunte en el índice MSCI Colcap de la bolsa, reflejando expectativas de mejores condiciones para sectores como la banca, energía e infraestructura.
Sin embargo, en materia de crédito, el alivio no será inmediato. Con la tasa de referencia del Banco de la República en 11,25 % y proyecciones de que supere el 12 % para fin de año, el costo del financiamiento seguirá siendo elevado. Por ello, Values AAA enfatiza que la liquidez será la variable crítica, así que recomienda a las empresas priorizar la gestión del flujo de caja y usar de herramientas como el factoring para operar en un entorno de financiamiento costoso y alta volatilidad.
¿Dólar hacia los $3.000 o los $4.000?
El comportamiento de la tasa de cambio es el termómetro más sensible de la contienda electoral.
Valores AAA Banca de Inversión estima que un triunfo de De la Espriella podría situar el dólar en un rango entre $3.000 y $3.300 en el corto plazo. En cambio, si Cepeda resulta ganador, la divisa escalaría a niveles de entre $3.700 y $4.000.
En ello coincide un análisis de Global 66 que plantea un sesgo apreciativo hacia la zona de $3.400 – $3.500 bajo un gobierno promercado. No obstante, advierte un riesgo de reversión hacia los $4.200 si el nuevo gobierno emite señales hostiles hacia el sector privado o deteriora la relación con el Banco de la República.
Russell Bedford recordó que, tras la primera vuelta, la tasa de cambio ya experimentó una caída de $90,06, situándose en $3.588,09 al 9 de junio, impulsada por el optimismo de los inversionistas ante los resultados iniciales.
En última instancia, el 21 de junio marcará mucho más que un cambio de gobierno, será el punto de partida para las empresas. El mercado ya ha hecho sus apuestas, pero la materialización de los escenarios planteados dependerán de señales concretas que garanticen la seguridad jurídica y el retorno de la inversión extranjera al país.
—