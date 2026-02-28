Encuesta AtlasIntel: Cepeda y de la Espriella suman 71 % de intención para primera vuelta; Abelardo ganaría en segunda

Con el país a días del 8 de marzo —cuando colombianos elegirán nuevo Congreso y votarán en las tres consultas presidenciales— la más reciente encuesta de AtlasIntel para la revista Semana lanza una señal fuerte: el verdadero duelo por la Presidencia parece definido, y sus protagonistas ni siquiera aparecerán en el tarjetón del domingo pues más allá de las consultas, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella concentran el 71 % de intención de voto para la primera vuelta.
De esta manera, parecería, según el sondeo de AtlasIntel estar el camino de ambos allanado para la segunda vuelta presidencial, marcando una amplia distancia frente a los demás candidatos.
Las consultas del 8 de marzo: AtlasIntel prevé poca participación
El diagnóstico de AtlasIntel sobre las consultas es duro: la Gran Consulta por Colombia y la consulta del Frente por la Vida obtendrían cada una un 12 % de participación, mientras que la Consulta de las Soluciones apenas alcanzaría el 1,8 %, la cual ganaría con contundencia Claudia López.
En la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia encabeza la intención de voto válido con el 44,4 %, seguida por Vicky Dávila con el 13,7 %, Juan Daniel Oviedo con el 11,2 %, y Aníbal Gaviria y Juan Carlos Pinzón con el 10,5 % cada uno.
En la consulta del Frente por la Vida, el liderazgo es de Daniel Quintero con el 48,5 %, seguido de Roy Barreras con el 37,3 %. Sin embargo, ninguno de los dos tiene peso real en la carrera presidencial general.
La ausencia de Cepeda y De la Espriella en los tarjetones de consulta explica en buena parte la apatía proyectada. Como señalan analistas, si las consultas no generan una votación relevante, ello le dará aún más músculo electoral a los dos punteros, que ya acaparan la atención del electorado sin necesidad de competir ese día.
Primera vuelta: dos candidatos se llevan más de 7 de cada 10 votos
El estudio de AtlasIntel muestra que la intención de voto general la siguen liderando Iván Cepeda con el 37 % y Abelardo de la Espriella con el 34,7 %, concentrando juntos el 71,7 % de la intención de voto. En tercer lugar, a una distancia lejana, aparece Sergio Fajardo con el 6,9 %.
El resto del campo presidencial se fragmenta sin lograr despuntar. La imagen general del electorado ratifica como líderes indiscutidos a Cepeda y De la Espriella, mientras el voto en blanco marca el 4,8 % y Paloma Valencia el 4,3 %.
El escenario no cambia sustancialmente si se simula la llegada de la ganadora de la Gran Consulta a la primera vuelta. En el escenario con Paloma Valencia como candidata tras ganar la consulta, su intención de voto solo pasa del 4,3 % al 7,8 %, quedando en el cuarto lugar, sin afectar la posición de los dos punteros: Cepeda subiría al 39,8 % y De la Espriella al 35,6 %.
Segunda vuelta: empate técnico con De la Espriella al filo de la victoria
El escenario más esperado —y más tenso— es el de una segunda vuelta directa entre Cepeda y De la Espriella. En esa proyección, De la Espriella obtendría el 39,1 % de la intención de voto y Cepeda el 38,9 %, configurando un empate técnico dado que el margen de error del estudio es del 1 %.
En los demás escenarios de segunda vuelta, Cepeda se impone. El candidato del petrismo, con el 39,8 %, derrotaría a Paloma Valencia (29,6 %); con el 37,5 %, superaría a Sergio Fajardo (25,1 %); y con el 40,7 %, vencería a Juan Carlos Pinzón (19,3 %).
El factor que puede romper cualquier proyección es la cifra de indecisos, que sigue siendo determinante. Más del 25 % de los consultados aún no ha tomado una decisión definitiva, un bloque que podría inclinar la balanza en cualquier dirección el 21 de junio, fecha fijada para una eventual segunda vuelta.
Un electorado partido en dos
Detrás de estos números hay una Colombia profundamente dividida. Iván Cepeda tiene un rechazo del 43,9 %, mientras que el rechazo por De la Espriella llega al 33,6 %, y un 22,5 % de los encuestados afirmó que los rechazaba a ambos. Ese rechazo cruzado y ese voto indeciso son la verdadera incógnita de unas elecciones que, a la luz de los datos, apuntan a ser las más polarizadas en años recientes.
La encuesta de AtlasIntel para Semana fue realizada de manera presencial en todo el país con una muestra de 7.298 personas, con un margen de error del 1 % y un nivel de confianza del 95 %.
Para conocer la ficha técnica y la encuesta completa de AtlasIntel visite el siguiente enlace.
