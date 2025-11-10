A pesar de registrar una caída en los indicadores financieros anuales del tercer trimestre de 2025, Enka, la firma productora de material PET, logró -en tres meses- arrastrar nuevamente sus ganancias a positivo tras venir de un segundo trimestre con pérdidas.
Entre julio y septiembre de este año, la firma sumó una utilidad de $219 millones, lo que representó un incremento significativo frente a los -$321 millones que había perdido entre abril y junio y de 2025.
El Ebitda, al compararse con el trimestre inmediatamente anterior, también se elevó a $7.033 millones desde los $6.047 millones del segundo trimestre de este año.
“Esta posición, junto con resultados positivos en Ebitda y utilidad neta en medio de un contexto tan retador, nos permite estar preparados para superar los retos del corto plazo. Esta robustez es fundamental para abordar las exigencias del futuro y capitalizar las oportunidades de crecimiento que se avecinan”, destacó la compañía.
Entre tanto, a nivel trimestral, los ingresos de la compañía crecieron 19 % frente al segundo trimestre, pasando de $88.923 millones a $105.770 millones, impulsados principalmente por el buen desempeño de los Negocios Verdes.
Enka argumentó que ha venido ejecutando un plan de eficiencia que ha permitido la reducción de costos y gastos fijos operativos (sin depreciación) pasando de $89.000 millones en 2024 a $73.502 millones en 2025, incluso con el impacto del incremento del salario mínimo decretado el año anterior (9,5 %) y de la inflación (5,2 %).
Vale mencionar que desde el año 2009, cuando inició su proceso de transformación industrial utilizando residuos posconsumo como materia prima, Enka ha evolucionado hasta convertirnos en el principal productor de gránulo de PET reciclado en Colombia.
Así va Enka en el 2025
Al analizar el año corrido, el balance financiero de Enka mostró una leve reducción de los ingresos. Puntualmente, las ventas de la compañía cerraron en $312.206 millones, frente a $363.929 millones en el mismo periodo de 2024.
No obstante, la empresa aclaró que al descontar el efecto del cierre de la línea de Filamentos Textiles en 2024 (-$47,176 millones), la reducción frente al año anterior es de tan solo 1 %.
Por su parte, el Ebitda acumulado al cierre de septiembre fue de $20.275 millones, inferior al resultado del mismo periodo en 2024 ($29.307 millones). De acuerdo con la compañía, este estuvo afectado por un entorno de sobrecapacidades asiáticas, precios deprimidos y la presión sobre los márgenes.
Entre enero y septiembre, la utilidad neta de Enka alcanzó los $854 millones. En este caso, la afectación se dio por el menor resultado operativo y el impacto de la diferencia en cambio producto de la revaluación del peso colombiano.
