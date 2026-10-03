Minor Hotels, el grupo tailandés propietario de la cadena NH, busca traer a Colombia sus marcas de lujo Anantara y Tivoli, y llevar a ciudades intermedias del país sus marcas de gama media NH e iStay.
Óscar Restrepo, director general regional de la compañía para Colombia, Ecuador y Perú, le dijo a Valora Analitik que en el corto plazo no hay contratos firmados y que la expansión se haría a través de contratos de operación hotelera o de franquicia.
Restrepo lleva 22 años en la compañía. Empezó en 2004 como director de alimentos y bebidas del NH Collection Teleport Royal, en Bogotá, y desde hace unos 11 años dirige la región.
El grupo tiene hoy 14 hoteles en Colombia: nueve en Bogotá, dos en Cali y uno en Medellín, Barranquilla y Cartagena, respectivamente. En la región Andina suma uno en Quito y otro en Lima. La compañía reporta a escala global más de 640 hoteles, resorts y residencias de marca, en operación y en desarrollo, en 66 países.
Minor Hotels tiene en marcha otros proyectos de lujo en el continente: el Anantara Ushuaia Patagonia Resort, en Argentina, con 60 habitaciones y apertura prevista para inicios de 2028; el Tivoli Mérida Residences, en México, programado para inicios de 2027, y el Anantara Miami Resort & Residences, en Estados Unidos, para 2030.
¿Cómo está distribuido hoy el portafolio de Minor Hotels en Colombia?
En Colombia tenemos presencia en Bogotá con nueve hoteles, tenemos dos hoteles en Cali, un hotel en Medellín, un hotel en Barranquilla, un hotel en Cartagena, tenemos también un hotel en Quito, Ecuador y un hotel en Lima, Perú, que es bajo nuestra nueva marca NH.
¿Qué relación hay hoy entre Minor Hotels y NH?
Bueno, hoy en día es uno solo, fue Minor Group que es una compañía tailandesa que tiene tres líneas de negocio muy importantes, una línea de retail de almacenes de ropa, otra línea de restaurantes, pero la que nos convoca digamos que la parte hotelera hoy por hoy con 640 hoteles a nivel mundial, 66 países en el mundo.
Hace ya 8 años, compró lo que en su momento era el Grupo NH, que era un grupo español y lo que hizo fue complementar su portafolio de hoteles y su portafolio de marcas.
Hoy en día con más de o exactamente con 12 marcas, NH, NH Collection, nhow, Anantara, Tivoli, Elewana, Avani y Oaks y las nuevas marcas que son Wolseley, iStay y Minor Reserve.
Entonces, digamos que lo que se hizo fue hacer una unión estratégica para tener una cobertura mundial y un portafolio de marcas que se adaptaran a todos los niveles del negocio y digamos que a cualquier tipo de hotel.
¿Qué peso tiene la región Andina en la estrategia global del grupo?
Digamos que es muy importante, es una región estratégica en la medida que Colombia es uno de los países que hoy en día está teniendo mayor crecimiento en turismo a nivel mundial. Siempre está el turismo como un eje de desarrollo fundamental para Colombia, de manera que todas las políticas siempre apuntan a que el turismo sea uno de los polos de desarrollo.
¿Qué planes de expansión tiene Minor Hotels en Colombia para los próximos años?
A corto plazo no tenemos por ahora nada firmado, pero digamos que la intención es aportar y seguir creciendo dentro de ese portafolio, especialmente poder traer estas marcas de lujo que menciono como Anantara o Tivoli, son unas de las que vemos que pueden encajar dentro del portafolio, o en las ciudades intermedias con nuestras marcas Select como podría ser NH o iStay, creemos que pueden encajar muy bien en las ciudades pequeñas del país.
Por lo tanto, la idea es sobre todo ampliar el portafolio a través de contratos de operación hotelera o a través de contratos de franquicia. Yo creo que ese es el proyecto a mediano plazo para la cadena.