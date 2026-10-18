Entrevista | Herbalife busca crecer a doble dígito en los próximos años: Colombia es uno de sus mercados clave

Herbalife cumplió 25 años en Colombia con una comunidad de más de 50.000 distribuidores independientes y reportando ventas superiores a $175.000 millones en 2025.
Para conocer a detalle como funciona en el país y la región, el comportamiento y las nuevas tendencias del mercado de nutrición y cuales son las proyecciones y expectativas que tiene la compañía, Valora Analitik conversó con Raúl Manrique, su vicepresidente y gerente general para Centro y Sudamérica.
¿Cómo ha sido ese crecimiento de Herbalife en Colombia durante 25 años y cuál es la relevancia de este mercado para la compañía?
Herbalife a nivel mundial nació en 1980 en Los Ángeles, California, y hace 25 años llegamos a Colombia formalmente. Es más o menos la misma época en la que la empresa se tornó pública.
Nosotros cotizamos en la Bolsa de Nueva York desde hace también aproximadamente 25 años, y la trayectoria aquí en Colombia ha sido muy linda, con presencia de más de 50.000 distribuidores independientes en todos los departamentos y con muchos testimonios de personas que disfrutan y valoran nuestra línea de más de 45 productos.
Seguimos posicionando a Colombia como uno de nuestros mercados principales en América Latina. El año pasado facturamos $175.000 millones en el país, y este año al primer semestre tenemos un crecimiento de más del 5 %.
Nuestro modelo de negocios es venta directa multinivel, por eso siempre llegamos al mercado a través de nuestros distribuidores independientes, y nuestra línea de productos la traemos del extranjero, son productos importados para diferentes ocasiones de consumo y orientados hacia el bienestar de la población.
¿Cómo ha evolucionado la nutrición y que nuevas tendencias se están moviendo en el mercado?
Hay más empresas farmacéuticas que están entrando al mercado de suplementos nutricionales, empresas tradicionalmente de alimento, y por supuesto más recientemente los últimos 1 o 3 años el tema de GLP-1 diseñados para control de la diabetes, pero que poco a poco se han estado usando cada vez más en el control de peso.
Nosotros ahí estamos también viendo esto como una gran oportunidad, porque al final del día la población quiere no solamente tener una solución rápida y efectiva; necesita un acompañamiento a mediano a largo plazo para mantener, controlar su peso saludable y sobre todo algo que le ayude a tener mejores hábitos alimenticios y actividad física.
¿Cómo está el negocio actualmente, que oportunidades o desafíos identifica Herbalife?
Sobre el tema de competitividad, ha representado ser más innovadores. Aquí en Colombia en los últimos 3 años hemos tenido nueve lanzamientos, algunos de ellos de gran innovación, como el Golden Beverage que en Brasil fue reconocido como el producto más innovador.
A nivel tecnológico, el desafío de las nuevas generaciones y también en los últimos años nos hemos dado cuenta de que la gran mayoría de nuestros nuevos distribuidores vienen de las generaciones más jóvenes. Ahí el reto y la oportunidad es la tecnología.
El que ellos tengan acceso a toda la información, registro, compra de producto a través de aplicación, a través de WhatsApp, información de la empresa lo más rápido posible, entre otros.
Y, por otra parte, el fortalecimiento de nuestro cuerpo de distribuidores a través de educación, información más rápida, retroalimentación; antes empresas como nosotros publicábamos y mandábamos al mercado y nos olvida olvidábamos y la siguiente campaña retomábamos.
¿Qué inversiones han realizado en lo que va del 2026?
Tenemos un Global Business Center en Guadalajara, México. Hemos estado invirtiendo en muchas maneras, como en innovación de producto y tecnología.
Pero más allá, estamos apoyando la parte de actividad y deportes en Colombia, como a deportistas, y a través de nuestra fundación ayudamos a 460 niños en la parte nutricional.
¿Qué crecimiento esperar lograr este año y con que expectativas llegan al 2027?
En Colombia lo vivido en agosto tiene algún tipo de afectación. Estamos seguros de que vamos a crecer y para el próximo año también, y queremos ya lograr este doble dígito de crecimiento.
El reto a nivel regional es lograr el crecimiento en todos los países y como región, pues hasta ahora llevamos por segundo año consecutivo siendo la segunda región de las ocho que forman Herbalife a nivel mundial, 95 países, con mayor crecimiento.
Así, esperamos lograr el próximo año esos dos retos: doble dígito y que haya crecimiento en todos los países.
¿Cómo están viendo el consumo de las personas en este tipo de productos y qué expectativas tienen para los próximos años de este comportamiento?
Esta nueva cultura y economía trae un mayor interés y una mayor inversión por parte de los consumidores hacia productos con alta nutrición, con alto valor nutricional, productos energéticos, entre otros.
Sabemos que como toda una nueva oportunidad habrá muchos jugadores, muchas empresas en el negocio y aquellas que podamos mantener altos estándares de calidad, reconocimiento internacional, innovación, seremos las que nos veremos mucho más beneficiadas.
El mercado definitivamente va a seguir creciendo. A nivel general se duplicó en los últimos 14 años y el crecimiento acumulado para los próximos años sabemos que puede ser de más del doble dígito en nuestra región.
Empresas como nosotros estaremos tratando de prepararnos y nuestro reto es no solamente seguir en ese crecimiento del mercado, sino adquirir cada vez más participación de este mercado.