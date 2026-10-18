Entrevista | Scania Colombia creció 17 % y alista inversiones en talleres y vehículos eléctricos para 2027

Scania Colombia registró un crecimiento del 17 % a nivel nacional, impulsado por el desempeño del segmento de camiones y las líneas de servicios, repuestos y talleres.
Caterina Limay Erazo, directora administrativa y financiera de Scania Colombia, explicó a Valora Analitik los resultados de la compañía, los retos financieros que ha enfrentado y sus planes de inversión en el país, incluida su apuesta por los vehículos eléctricos para 2027.
¿Cómo proyecta Scania Colombia el cierre de 2026 y cuáles han sido los principales factores que han impulsado sus resultados?
Para el cierre de 2026, nuestra estrategia enfocada en ofrecer soluciones de servicio integrales ha sido fundamental para impulsar nuestros volúmenes.
Destacamos un importante crecimiento del 17 % a nivel nacional, impulsado principalmente por el desempeño en el segmento de camiones, así como en nuestras líneas de servicios, repuestos y talleres.
¿Cómo han afectado factores como las tasas de interés, el salario mínimo y la tasa de cambio los resultados financieros de Scania Colombia?
Naturalmente, no somos ajenos a la coyuntura macroeconómica del país. Los elevados costos de financiamiento y el incremento del salario mínimo generaron sobrecostos que incidieron en nuestros resultados financieros. Asimismo, la volatilidad de la tasa de cambio presionó los márgenes de las unidades que teníamos en inventario.
Sin embargo, frente al inventario corriente y aprovechando la apreciación reciente del peso colombiano, hemos venido trabajando de la mano con nuestros clientes de flotas para diseñar estructuras financieras específicas, garantizando así la eficiencia y viabilidad en cada una de sus operaciones.
¿Qué importancia tienen los servicios, repuestos y talleres dentro del negocio de Scania en Colombia?
Hoy en día, los servicios que ofrecemos a través de nuestra red nacional de talleres son el corazón de la compañía. Su importancia va mucho más allá de su evidente y sólida contribución financiera; son el pilar que nos permite cumplir nuestra promesa de valor. A través de ellos, brindamos soluciones integrales que reafirman nuestro compromiso de poner al cliente en el centro de todas nuestras actividades y decisiones estratégicas.
¿Qué inversiones tiene previstas Scania Colombia para fortalecer su operación en el país?
En Scania mantenemos un profundo optimismo frente al desarrollo de Colombia y estamos decididos a fortalecer nuestra presencia en el país. Por ello, contamos con un plan de inversiones a mediano y largo plazo enfocado en la expansión y mejora de nuestra red de atención al cliente. Tenemos previsto fortalecer nuestras sucursales y talleres en ciudades clave como Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla y Ubaté, además de realizar mejoras significativas en nuestra Central de Distribución de Repuestos.
Toda esta preparación de infraestructura va de la mano con nuestra apuesta tecnológica: para 2027, estimamos que el 12 % de nuestras ventas de chasises para buses corresponderá a vehículos 100 % eléctricos.
¿Cómo está abordando Scania la transición hacia tecnologías más sostenibles en el transporte?
A nivel global, Scania mantiene un compromiso inquebrantable con el desarrollo de nuevas tecnologías que no solo optimicen la operación de nuestros clientes, sino que también contribuyan al cuidado del planeta mediante metas de sostenibilidad claramente definidas. En este sentido, la transición hacia los vehículos eléctricos es una de las grandes apuestas del Grupo Scania para mercados como Colombia.
Equilibrar estas inversiones de largo plazo con la rentabilidad es un desafío que asumimos con visión de futuro, convencidos de que esta transición tecnológica es el único camino hacia el transporte sustentable y eficiente que requiere el país.