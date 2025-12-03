Estados Unidos congela trámites migratorios de ciudadanos de 19 países no europeos: ¿Hasta cuándo?

El gobierno estadounidense anunció una medida en la que suspendió todas las solicitudes de inmigración —incluyendo tarjetas verdes, ciudadanía y asilo— presentadas por personas de 19 países no europeos, lo que representa un endurecimiento de sus políticas migratorias.
La decisión fue formalizada mediante un memorando interno del U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), que ordena detener la adjudicación final de todos los casos y someter los expedientes vigentes a un proceso de “reexaminación exhaustiva” ante temores por seguridad nacional.
El anuncio ocurre pocos días después de un tiroteo en Washington D.C. —en el que un ciudadano afgano, a quien se le había concedido asilo, fue detenido como principal sospechoso—, un hecho invocado por el gobierno como justificante para estas nuevas restricciones.
¿Quiénes están afectados?: la lista de 19 países señalados
La medida impacta a ciudadanos de una lista de naciones previamente sometidas a restricciones migratorias por parte del gobierno. Entre ellas figuran: Afganistán, Irán, Somalia, Libia, Haití, Yemen, Cuba, Venezuela, entre otros países del África, Oriente Medio y el Caribe.
La restricción no solo afecta nuevos aspirantes, sino también quienes ya tenían trámites en curso —incluyendo solicitudes de residencia permanente, naturalización o asilo—, lo que deja en limbo a miles de personas.
¿Qué procesos se paralizan?
Según el memorando del USCIS:
- Se detienen las decisiones finales sobre solicitudes pendientes de green card, ciudadanía y asilo.
- Se cancelan ceremonias de naturalización programadas.
- Se impondrá una nueva “revisita” a los casos aprobados desde enero de 2021, fecha en que comenzó la administración actual.
La medida permanecerá vigente “hasta nuevo aviso”, según instrucción de la dirección del USCIS, lo que deja la incertidumbre sobre cuándo o bajo qué condiciones se reanudarán los trámites.
El detonante inmediato fue un ataque ocurrido la semana pasada en Washington D.C., en el que resultaron heridos miembros de la Guardia Nacional. El presunto responsable es un ciudadano afgano cuya solicitud de asilo había sido aceptada recientemente.
La administración Trump señaló esa situación como ejemplo de supuestas fallas en los controles migratorios, argumentando que es necesario suspender los procesos mientras se revisan los mecanismos de admisión.
En una declaración oficial, las autoridades indicaron que la prioridad ahora es “garantizar la seguridad nacional y pública” revisando todos los expedientes vinculados a los países considerados “de riesgo”.
¿Qué sigue?
La agencia USCIS dejó claro que la suspensión se mantendrá “hasta nuevo aviso” y que cualquier reactivación dependerá de una nueva directiva.
Por ahora, organizaciones internacionales anuncian posibles impugnaciones legales, argumentando que la medida viola derechos fundamentales de quienes ya iniciaron trámites, y que puede considerarse discriminatoria.