El Departamento de Estado de EE. UU. anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares entre el país norteamericano y el gobierno encargado de Venezuela.
De acuerdo con el comunicado compartido por las autoridades estadounidenses, esta acción facilitará los esfuerzos conjuntos “para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política” en esta nación suramericana.
La noticia se produce dos meses después del operativo militar que derivó en la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, por lo que representa un paso clave para lo que viene para Venezuela.
Destacado: El candidato oficial de Trump: Casa Blanca presenta nominación de Kevin Warsh a la presidencia de la FED
En ese orden de ideas, el Departamento de Estado señaló que su “compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”.
Además, hizo énfasis en que Estados Unidos sigue comprometido en apoyar al pueblo venezolano y en trabajar con socios de toda la región para promover su estabilidad.
Cabe destacar que las relaciones diplomáticas entre ambas naciones habían permanecido fragmentadas desde 2019, cuando el presidente Donald Trump, en su primer mandato, reconoció al legislador opositor Juan Guaidó como mandatario de Venezuela.
—