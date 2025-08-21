Esteban Restrepo renuncia a Ecopetrol para liderar campaña de Daniel Quintero a la Presidencia

Esteban Restrepo, mano derecha de Daniel Quintero, renunció a Ecopetrol para acompañar al exalcalde de Medellín en su candidatura por la Presidencia de Colombia.
Por medio de un video desde su cuenta de X, Restrepo, quien aspiró en 2023 a la Gobernación de Antioquia, dio a conocer la noticia afirmando: “Salgo a liderar la campaña de Daniel Quintero a la Presidencia de la República por todo el país (…). Vamos a ganar todas las consultas y estoy convencido que estaremos en segunda vuelta presidencial”.
Asimismo, agradeció a todas las personas que lo acogieron desde Ecopetrol, en donde se desempeñaba como profesional senior de gestión de presidencia y asesor de Ricardo Roa, presidente de la compañía.
Vínculo entre Esteban Restrepo y Daniel Quintero
Restrepo, quien es graduado en negocios internacionales con especialización en gerencia y estudios en tecnologías de la información de la universidad Luis Amigó, empezó a relacionarse con Quintero desde hace varios años, cuando se desempeñó como asistente del concejal Miguel Quintero, hermano del exalcalde.
Posteriormente, durante el mandato de Quintero, Restrepo ocupó el cargo de secretario de Gobierno, y desde su salida ha liderado estrategias del candidato presidencial a nivel nacional.