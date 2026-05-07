AtlasIntel: Corrupción y salud, lo que más preocupa a Colombia y definirá elección entre Abelardo, Paloma y Cepeda

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia está cada vez más cerca, y las tendencias, al menos según las encuestas, ya perfilan a los candidatos con mayor opción de voto.
Sin embargo, la intención de los ciudadanos está influenciada por una serie de dinámicas de país y, sobre todo, preocupaciones que inclinarían el voto hacia alguno de los extremos políticos.
Andrei Roman, CEO de AtlasIntel, reveló durante el Foro Triple Impacto, organizado por Valora Analitik en Cali, los resultados del Latam Pulse para abril, que deja ver cuáles son los principales problemas para los colombianos en la actualidad, a días de elegir presidente.
De acuerdo con este sondeo, elaborado con Bloomberg, la corrupción es, de lejos, la mayor preocupación. Este problema fue elegido por 70 % de los consultados, seguido por el sistema de salud (45 %) y la inseguridad (42 %).
A partir de estas problemáticas, los votantes se decantarían por alguno de los extremos políticos de cara a la jornada electoral que tendrá Colombia.
¿Cómo ve AtlasIntel las elecciones en Colombia?
A partir de su más reciente encuesta, AtlasIntel encontró que Cepeda perdería en segunda vuelta con Paloma Valencia, Abelardo de La Espriella y hasta Sergio Fajardo. Sin embargo, no es la única lectura.
Más allá de este balance, Roman destacó que sus datos evidencian una nueva estabilización del contexto electoral, después de un periodo volátil motivado por las consultas internas de los partidos.
El CEO de AtlasIntel mencionó que “después de las consultas, Paloma Valencia recuperó en dos semanas casi todo el espacio que la separaba de de La Espriella”.
Sin embargo, en la dinámica actual, el abogado “logra reimponer una diferencia cada vez más relevante en relación con Paloma Valencia. Pienso que Paloma ha tenido una cierta dificultad en términos de abrazar dos electorados bastante contradictorios”.
Por un lado, busca “un electorado uribista, que es su base política, y del otro lado, un electorado más progresista, que realmente quiere votar por Paloma por cuenta de su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo”.
Escenarios en segunda vuelta, según AtlasIntel
Andrei Roman destacó que la elección de Oviedo como fórmula de Valencia “ha tenido un costo político y una dificultad de reconciliar las plataformas, las propuestas, las ideas y las trayectorias”, por las diferencias entre ellas.
Como consecuencia, el escenario político actual “nos deja con un probable escenario de segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella”, aunque afirmó que “en la política nada es definitivo”.
¿Voto emocional o estratégico?
Según el Latam Pulse de AtlasIntel y Bloomberg, la principal motivación de los consultados para votar en estas elecciones es un voto “con convicción, y entusiasmo” (66,4 %), mientras que la segunda opción es el voto estratégico, para evitar que gane la opción considerada como peligrosa (21,7 %).
Sobre esto, y mirando hacia el futuro, Roman mencionó que “puede haber voto útil, voto estratégico, puede haber algún error de uno de los candidatos, puede haber algún momento de gran inspiración de Paloma o de Oviedo”.
No descartó tampoco que pueda haber algún hecho “bastante relevante que pueda impulsar nuevamente con más entusiasmo a esta campaña”.
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